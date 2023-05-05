Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Ay tutulması ne zaman ve saat kaçta? Mayıs 2023 Ay tutulması etkileri neler, tutulma Türkiye'den görülecek mi?

Ay tutulması ne zaman olacak, etkileri neler?

Güneş, Dünya ve Ay aynı hizadayken Dünya, Güneş ile Ay'ın arasındadır. Bu durumda Ay Dünyanın gölgesine girer. Böylelikle oluşan Ay Tutulması için geri sayım devam ediyor. Ay Tutulması'nın tarihi ve saati gündeme gelirken Türkiye'den görülüp görülmeyeceği ise merak konusu oldu. İşte Ay Tutulması etkileri ve oluşumu hakkında merak edilenler...

Giriş: 05.05.2023 - 09:40 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Ay tutulması için geri sayım... Astronomi için önemli bir olay olmasının yanında burçlara etkisi de bulunan Ay Tutulması'nın tarihi ve saati gündemdeki yerini aldı. Ay'ın Dünya'nın gölgesine girdiği yörünge konumu olarak adlandırılan Ay Tutulması için geri sayım sürerken "2023 Ay Tutulması Türkiye'den görülecek mi, ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek?" soruları yanıtını arıyor. İşte konuyla ilgili merak edilen bilgiler...

  • AY TUTULMASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

    5 Mayıs Cuma 2023 tarihinde gerçekleşecek olan Ay Tutulması, saat 18.14'te başlayacak ve 22.32'de bitecek. Tutulma sırasında Ay'ın tamamı değil, sadece bir kısmı gölgede kalacak.

  • AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

    5 Mayıs Cuma günü yaşanacak olan Ay Tutulması, Türkiye'den kısmi olarak gözlemlenebilecek. O gün gerçekleşebilecek meteorolojik olaylar da tutulmanın gözlemlenebilmesinde önemli etkiye sahiptir.

  • AY TUTULMASI NASIL OLUR?

    Ay, dünyanın etrafında turlarken bazı zamanlar dünyanın gölgesinde kalabilmektedir. Ayın gölgede kaldığı zamanlarda ay güneşten gelmekte olan ışınları alamaz ve dünyanın gölgesi de ayın üzerinde düşer. Bu durumda ay karanlıkta kalır ve böylece ay tutulması gerçekleşmiş olur. Ay tutulması olayında ayın karanlıkta kalmasına rağmen ay tamamen görünmez olmaz. Böyle durumlarda ayın üzerinde kırmızı renge yakın bir tonda dünyanın gölgesi oluşur.

  • Ayın çeşitli evreleri bulunur ve bu her evrenin bir ismi vardır. Ay tutulması olayı yaşandığı zaman ay dolunay görünümünde bulunur. Ay tutulmasında tutulma olayı yaklaşık olarak 1 saat civarı sürer. Günümüze kadar gerçekleşmiş olan ay tutulması olayında en küçük zaman sınırı ise 40 dakika olarak belirlenmiştir.

    Ayın gölgede kalmış olduğu ay tutulması olayında dünya, güneş ve ay çizgisinin farklı kombinasyonlar yaşanabilmektedir. Bu farklı kombinasyonlar çerçevesinde ay tutulması bazı durumlarda kısmi ay tutulması biçiminde de gerçekleşebilir. Kısmi ay tutulması olayında dünyanın gölgesi tam olarak ayın üzerine düşmez. Gölge ayın üzerine kısmen düşer.

  • Ay tutulması olayının değişik türleri bulunur ve bu türler 3 kısma ayrılır:

    Tam Tutulma

    Kısmi Ay Tutulması(Parçalı Tutulma)

    Gölgeli Tutulma

  • Bu türlerden tam tutulma da dünyanın gölgesi tamamen ayın üzerine düşmektedir. Parçalı tutulmada kısmen ayın üzerine düşer. Gölgeli tutulma olayında ise durum biraz farklıdır. Ay tutulmasının türlerinden birisini teşkil eden gölgeli tutulmada dünyanın gölgesi ayın yarısına düşer ve ayın yarısı hala güneş ışığı almaya devam eder. Bu durumda ayın yarısı güneş ışığı almaya devam eder fakat ayın görüntüsü oldukça sönük bir şekildedir. Gölgeli tutulmanın bir diğer özelliği ise bu tutulma türü çok nadir görülen bir ay tutulması özelliğini taşır.

    Ay tutulması olayı genellikle yılda iki kez yaşanırken bazı durumlarda yılda hiç yaşanmayabilir ya da 3 kez yaşanabilir. Bu durumlar ay tutulmasıyla ilgili istisna durumları teşkil eder. Normal olarak ay tutulması olayı yılda iki kez gerçekleşen bir olaydır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.