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2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihleri belli oldu mu, ne zaman? Asgari ücret ilk toplantı ne zaman?

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı! 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihleri belli oldu

2023 asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. Milyonlarca asgari ücretle çalışan vatandaş yeni yılda yapılacak zam için toplantı tarihlerini bekliyor. 2023 yılı asgari ücret zammının ne kadar olacağına ilişkin senaryolar devam ederken milyonların gözü toplantı tarihine çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanma tarihi ise belli oldu.

Giriş: 14.11.2022 - 15:52 | Güncelleme: ABONE OL

  • Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücret zammına dair ilk adım atıldı. Asgari ücret zammı için çeşitli oran hesaplamaları yapılırken gözler komisyonun toplanacağı tarihe çevrildi.. Bilindiği gibi asgari ücrete yapılacak olan zam oranı Tespit Komisyonu toplantılarında alınan karar neticesinde belli olacak. 2023 asgari ücret zammı için nefesler tutulurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den görüşme süreciyle ilgili son dakika açıklama geldi. Peki, 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihleri belli oldu mu, ne zaman? Asgari ücret ilk toplantı ne zaman?

  • ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TARİHLERİ BELLİ OLDU!

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı için tarih verildi. Buna göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanma tarihi belli oldu. Milyonların gözü yapılacak zamma çevrilmişken aralık ayı boyunca komisyon 4 toplantı yapacak. Sonrasında yeni asgari ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

  • 2023 ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

    Temmuz ayında yapılan asgari ücret zammının akabinde heyecanla beklenen yeni yıl zammı için yol haritası netleşiyor. 2023'te asgari ücretin ne kadar olacağı sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alırken TİSK Genel Kurulu'nun tarihi 6 Aralık olarak belirlendi. Ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu 7, 8 ya da 9 Aralık'ta toplanacak. Aralık ayı boyunca komisyon 4 toplantı yapacak ve son toplantı sonrası geçen yıl olduğu gibi asgari ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

  • 7 milyondan fazla vatandaşın beklediği rakam için 15 kişilik komisyon toplanacak.

    Bakan Bilgin, asgari ücretle ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Aralık ortasında asgari ücret komisyonunu toplayacağız. Temsilcileriyle bunu gerçekleştireceğiz. Tüm emekçilerin enflasyon karşısında koruyacak sosyal devlet duyarlılığıyla işe başlıyoruz" dedi.

  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarınımn Aralık ayının ilk haftasında başlayacağını söyeleyen Bakan Bilgin'in açıklaması şu şekilde:

    "Talebin üzerinde bir büyümeyi gerçekleştirdiğimiz zaman enflasyona karşı ekonomik büyümeyi bir silah olarak kullanabiliriz. Asgari ücretin, 5500 lira olmasının nedeni enflasyona karşı duyarlı olduğumuzu göstermek içindi. Asgari ücreti belirlemede enflasyon etkisini geriletecek bir uygulama gerçekleştireceğiz. Aralık ayının ilk haftasında komisyonu toplayacağız. Tüm emekçiler enflasyon karşısında korunacak."

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