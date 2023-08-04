Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programı yapmış olduğu finalin ardından tekrar sevenleri ile buluşmaya hazırlanıyor. TV8 'de yayınlanan programının Kıbrıs'ta deniz kokuları ile beraber başlatılması düşünüşüyor. İşte, programla ilgili en çok merak edilen sorulardan biri olan yeni sezon ne zaman cevabına dair ayrıntılar...