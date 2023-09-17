Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 2023 - 2024 üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi uzatıldı mı?

        2023 - 2024 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi uzatıldı mı?

        Üniversite kayıt işlemleri 28 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında alındı. Belirtilen tarihler arasında kayıtlarını tamamlayan öğrenciler, üniversitelerin açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) bağlı üniversitelerde kurumlar özerk yapıda olduğu için eğitim öğretim başlangıç tarihi farklılıklar gösterebilmektedir. Peki, "2023 - 2024 üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi uzatıldı mı?" İşte 2023 - 2024 üniversitelerin açılacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2023 - 00:32 Güncelleme: 17.09.2023 - 00:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Üniversitelerin açılacağı tarih öğrencilerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenciler için ders zili 11 Eylül tarihinde çaldı. Depremden etkilenen illerde üniversiteler hibrit eğitime başlamaya hazırlanıyor. Peki, "2023 - 2024 üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi uzatıldı mı?" İşte 2023 - 2024 üniversitede eğitim öğretimin başlayacağı tarih...

        • 2

          ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

          Çok sayıda üniversite akademik açılış tarihini 2 Ekim'e erteledi. Depremden etkilenen 5 ildeki üniversiteler ise yeni döneme hibrit eğitimle başlamaya hazırlanıyor.

          2 Ekim'de açılacak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Diş Hekimliği, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakültesi gibi uygulamalı eğitim veren fakültelerde dersler yüz yüze olacak. Diğer fakültelerde ise uzaktan eğitim yapılacak.

        • 3

          Hatay İskenderun Teknik Üniversitesi tüm bölümlerin birinci sınıfları uzaktan eğitim alacak. Diğer sınıflarda hibrit sistem olacak.

          Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 25 Eylül, Hatay Mustafa Kemal ve Gaziantep Üniversitesi 2 Ekim'de eğitime başlayacak.

        • 4

          Adıyaman ve Malatya'da açılış tarihi 16 Ekim. Rektörler barınma ihtiyacına göre, hibrit eğitim kararı alabilecek.

          Depremzedelerin yerleştirildiği büyükşehirlerdeki üniversiteler de yeni takvimlerini açıkladı.

        • 5

          DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERDE HİBRİT EĞİTİM!

          Depremden en fazla etkilenen iller Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya ve Gaziantep gibi illerde rektörler hibrit eğitim kararı alabilecek.

          2 Ekim'de açılacak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Diş Hekimliği, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakültesi gibi uygulamalı eğitim veren fakültelerde dersler yüz yüze olacak. Diğer fakültelerde ise uzaktan eğitim yapılacak.

        • 6

          Hatay İskenderun Teknik Üniversitesi tüm bölümlerin birinci sınıfları uzaktan eğitim alacak. Diğer sınıflarda hibrit sistem olacak.

          Adıyaman ve Malatya'da açılış tarihi 16 Ekim. Rektörler barınma ihtiyacına göre, hibrit eğitim kararı alabilecek.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        4 ilde orman yangını çıktı!
        4 ilde orman yangını çıktı!
        Aslan 4 köşe!
        Aslan 4 köşe!
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        11 gün sonra defnedildi
        11 gün sonra defnedildi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa