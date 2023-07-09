2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılacak?

1 Şurada Paylaş!







Okulların açılacağı tarih öğrenci ve öğretmenlerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 16 Haziran Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla sona ererken, öğrenciler için yaz tatili süreci başladı. Peki, "Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili hangi tarihte bitecek?" İşte yaz tatilinin sona ereceği 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarih...

2 Şurada Paylaş!







2023-2024 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılında 1. dönem 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Bakanlık tarafından çalışma takvimi İl ve İlçelerde bulunan Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilecek. Henüz önümüzdeki yıl yapılacak ara tatil, yarıyıl tatil tarihleri belli olmadı.

3 Şurada Paylaş!







Ancak önümüzdeki dönem yarıyıl tatilinin 19 Ocak'ta başlaması ve ikinci dönemin 5 Şubat'ta başlaması planlanıyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

REKLAM

4 Şurada Paylaş!







2023-2024 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak. Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.