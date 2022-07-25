KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU MU?

Kamyon, çekici, tanker, otobüs gibi büyük araçların tahrikli dingilleri (araçlarda şafta bağlı olup çekiş gücü sağlayan dingil) üzerindeki tüm lastikleri ile kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin araca monteli tüm lastiklerinin yanı sıra seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması gereklidir.

YAZ LASTİĞİ VE KIŞ LASTİĞİ NE İŞE YARAR?

Yaz lastiği, ıslak ve kuru zeminlerde daha kısa mesafede durabilmeyi sağlamaktadır. Kış lastikleri ise karlı, buzlu ve yağmurlu kaygan zeminlerde daha iyi fren mesafesi sağlar. Bu nedenle kaygan zeminde kış lastiğinin olması gerekirken, sürüş kalitesinin artması amacıyla bahar aylarında yaz lastiği tercih edilmeye başlanır.