Gece metrosu, Cuma’yı Cumartesi’ye ve Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gecelerde kesintisiz hizmet veriyor. Peki, metro ücretleri ne kadar, metroda gece tarifesi ve ücretleri nedir? Tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

2022 METRO ÜCRETİ NE KADAR?

Tam: 7.67 TL

Öğrenci: 3.74 TL

Sosyal: 5.49 TL

GECE TARİFESİ KAPSAMINDA METRO ÜCRETLERİ NE KADAR?

Metro hattında yapılan son düzenlemelerle beraber, hafta sonları kesintisiz bir şekilde 66 saat hizmet veren metro seferleri için geceleri çift geçiş ücreti tahsil ediliyor. Gece metrosu, saat 00.30 ile sabah 05.30 arasında geçerli. Buna göre gece metrosunda ödenen fiyatlar şu şekilde;

Tam: 15.34

Öğrenci: 7.48 TL

Sosyal: 10.98 TL