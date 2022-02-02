Tek grupta 10 takımın yer aldığı Güney Amerika Elemeleri'nin 16. haftasına, 5 karşılaşmayla devam edildi.
Dünya Kupası'na daha önce vize alan grup lideri Brezilya, konuk ettiği Paraguay'ı 28. dakikada Raphinha, 62. dakikada Philippe Coutinho, 86. dakikada Antony ve 88. dakikada Rodrygo'nun golleriyle 4-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Brezilya puanını 39'a yükseltirken, Paraguay'ın üst tura çıkma olasılığı kalmadı.
Dünya Kupası vizesi almaya garantileyen diğer takım Arjantin ise ağırladığı Kolombiya'yı Lautaro Martinez'in 29. dakikada golüyle 1-0 yendi ve Brezilya'nın 4 puan gerisinde lideri takibini sürdürdü.
Uruguay, konuk ettiği Venezuela'yı 1. dakikada Rodrigo Bentancur, 23. dakikada Giorgian De Arrascaeta, 45+1. dakikada Edinson Cavani ve 53. dakikada penaltıdan Luis Suarez'in ağları sarsmasıyla 4-1'lik skorla geçti. Grup sonuncusu Venezuela'nın tek golünü, 65. dakikada Josef Martinez kaydetti.
Ekvador ise Peru deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Peru, 2. dakikada Michael Estrada'nın golüyle 1-0 öne geçerken, Ekvador ise 69. dakikada Edison Flores ile fileleri havalandırdı.
Diğer karşılaşmada ise Şili, Alexis Sanchez (2) ve Marcelino Nunez'ın ağları sarsmasıyla konuk olduğu Bolivya'yı 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini Marc Enoumba ile Marcelo Martins Moreno kaydetti.
İlk 4 takımın Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na doğrudan bilet alacağı, 5'incinin ise play-off'lara kalacağı grupta, Ekvador 25 puanla üçüncü, Uruguay 22 puanla dördüncü, Peru ise 21 puanla beşinci sırada yer alıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!