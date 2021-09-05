2022 Dünya Kupası G Grubu 5. maçları tamamlandı, FİFA Dünya Kupası elemelerinde güncel puan durumu belli oldu. Futbolseverler A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda maçı öncesindeki sıralamasını ve puanını merak ediyor. İşte 2022 Dünya kupası elemeleri puan durumu

2022 FİFA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ G GRUBU PUAN DURUMU

1- Türkiye / 11 puan

2- Hollanda / 10 puan

3- Norveç / 10 puan

4- Karadağ / 7 puan

5- Letonya / 4 puan

6- Cebelitarık / 0 puan

Türkiye fikstürü

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı:

24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2

27 Mart 2021: Norveç-Türkiye / 3-0

30 Mart 2021: Türkiye-Letonya / 3-3

1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ / 2-2

4 Eylül 2021: Cebelitarık - Türkiye / 0-3

7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye