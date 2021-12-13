2022 DGS sınavına ilişkin aramalar yeni yıla kısa bir süre kala yeniden gündem oldu. Yurt genelinde binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren konu ile ilgili son durumu derledik...

2022 DGS TAKVİMİ BELLİ OLDU!

ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre 2022 yılında DGS 3 Temmuz’da yapılacak.

3 Temmuz 202 tarihinde gerçekleşecek olan Dikey Geçiş Sınavı’nın başvuruları 13 Mayıs – 23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak. Normal başvuru süresi içerisinde başvurularını tamamlayamayan adayların başvuruları ise 31 Mayıs 2022 geç başvuru gününde alınacak.