Birçok ürününün indirime girdiği hatta güne özel indirimlerin bile uygulandığı Black Friday için geri sayım başladı. Yılın en çok beklenen indirim günlerinden biri olan Black Friday hakkında merak edilenleri sizler için derledik. BLACK FRIDAY NE ZAMAN? Black Friday indirimleri bu yıl 26 Kasım Cuma gününde yapılacak.

BLACK FRIDAY NEDİR? Black Friday olarak bilinen indirim günleri her sene Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denk geliyor. 1932 yılından bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilen Cuma günü, 1961 tarihinden sonra Black Friday olarak isimlendirilmiş. Ülkemizde Cuma indirimleri olarak bilinen indirim gününde perakendeciler büyük indirimler yaparken bazı mağazalarda da ürünlerin maliyeti değerinde satıldığı görülür. Son yıllarda ülkemizde de Black Friday indirimleri uygulanmaktadır.