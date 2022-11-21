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Haberler Kültür-Sanat Müzik

2022 Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Giriş: 21.11.2022 - 15:29 | Güncelleme: ABONE OL
2022 Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

ABD'nin Los Angeles kentinde bulundan Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen Amerikan Müzik Ödülleri (American Music Awards) sahiplerini buldu. Geceye ünlü şarkıcı Taylor Swift damga vurdu

Bu yıl 50. kez düzenlenen Amerikan Müzik Ödülleri (American Music Awards), Pazar gecesi Los Angeles'taki Microsoft Theatre'da sahiplerini buldu.

Sunuculuğunu Wayne Brady'nin yaptığı yıldızlarla dolu etkinlikte yılın en iyi isimleri ve performansları seçildi.

Geceye aday gösterildiği altı kategorinin altısını da kazanan ünlü şarkıcı Taylor Swift damga vurdu. Yılın Sanatçısı, En İyi Country Albümü, En İyi Pop/Rock Albümü, En İyi Kadın Country Sanatçısı, En İyi Kadın Pop Sanatçısı ve Müzik Klibi Ödülü'yle geceye adını yazdıran Swift ödül konuşmalarında Swifties adı verilen hayranlarına teşekkür etti.

Amerikan Müzik Ödülleri sahnesine Pink'in yanı sıra Dove Cameron, Lil Baby, Bebe Rexha, Carrie Underwood, Imagine Dragons gibi isimler çıktı.

İşte 2022 Amerikan Müzik Ödülleri'ni kazananlar...

YILIN SANATÇISI
Taylor Swift

YILIN YENİ SANATÇISI
Dove Cameron

YILIN İŞBİRLİĞİ
Elton John & Dua Lipa, Cold Heart - PNAU Remix

EN İYİ ERKEK POP SANATÇISI
Harry Styles

EN İYİ KADIN POP SANATÇISI
Taylor Swift

EN İYİ POP GRUBU VEYA İKİLİSİ
BTS

EN İYİ POP ALBÜMÜ
Taylor Swift, Red (Taylor’s Version)

EN İYİ POP ŞARKISI
Harry Styles, As It Was

EN İYİ MÜZİK VİDEOSU
Taylor Swift, All Too Well (Taylor’s Version)

EN İYİ ERKEK COUNTRY MÜZİK SANATÇISI
Morgan Wallen

EN İYİ KADIN COUNTRY MÜZİK SANATÇISI
Taylor Swift

EN İYİ COUNTRY MÜZİK GRUBU VEYA İKİLİSİ
Dan & Shay

EN İYİ ERKEK HİP-HOP SANATÇISI
Kendrick Lamar

EN İYİ KADIN HİP-HOP SANATÇISI
Nicki Minaj

EN İYİ HİP-HOP ŞARKISI
Future ft. Drake & Tems, Wait For U

EN İYİ ERKEK R&B SANATÇISI
Chris Brown

EN İYİ KADIN R&B SANATÇISI
Beyonce

EN İYİ ROCK SANATÇISI
Machine Gun Kelly

EN İYİ ROCK ŞARKISI
Maneskin, Beggin

EN İYİ K-POP SANATÇISI
BTS

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