31 Ağustos 2015 tarihinden bu yana hafta içi her gün ATV'de yayınlanan reality show programı Esra Erol'da, geçtiğimiz aylarda sezon finali yapmıştı. Programı takip eden izleyiciler, yeni sezon tarihinin ne zaman belli olacağını merak ediyor. İşte, Esra Erol'da programının yeni sezon tarihi ile ilgili son bilgiler...