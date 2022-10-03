Sezon iyi başlamadı 0:00 / 0:00

Sinema sektörü için bir hayli önemli olan 2022 - 2023 sezonu iyi başlamadı. Sezon, geçtiğimiz sezona oranla % 10.96'lık kayıpla başladı. Sinema sektörü, bu haftadan itibaren gösterime girecek olan vizyonu ertelenmiş ve yeni filmlerle pandemi öncesine dönmeyi umut ediyor

2022 - 2023 sinema sezonu eylülde başladı. İzleyicilerin sinemaya olan ilgisini ölçme adına bu sezon oldukça belirleyici olacak.

'CENNETE BİLET'İ İKİ HAFTADA 39.814 KİŞİ İZLEDİ 2020’de başlayan pandemi nedeniyle sinema salonlarının uzun süre kapalı olması, açık olduğu dönemlerde ise kısıtlama uygulanması nedeniyle sinema salonları oldukça yüksek ölçüde izleyici kaybına uğradı.

PANDEMİNİN İLK YILINDA KAYIP % 70.8 OLDU Sinema salonlarının kapalı olması, kısıtlama uygulanması nedeniyle yapımcılar, ya çekilen filmleri gösterime çıkarmadı / çıkaramadı ya da belirlenen projelerinin çekimlerini erteledi.

GÖSTERİMİ ERTELENEN FİLMLERDEN BİRİ DE 'MAHALLEDEN ARKADAŞLAR'DI Gösterimi ertelenen filmler, 2022 - 2023 sezonunda izleyicilerle buluşacak. Çekimleri ertelenen filmler için de yaz aylarında sete çıkıldı. O filmler de bu sezon beyazperdeye yansıyacak.

Bu nedenle 2022 - 2023 sezonu, pandemide olan hasarı onarma adına sinema salonu işletmecileri için oldukça özel olacak.

EYLÜLDE EN ÇOK BİLET SON HAFTA KESİLDİ Sinema salonu işletmecilerinin pandemiyle birlikte bir diğer önemli sorunu dijital platformlar. Pandemide yeni dijital platformların sektöre girişi, sinema salonu işletmecilerini iyiden iyiye zor durumda bıraktı.

AĞUSTOSTA İZLEYİCİ SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ Peki bütün bu veriler ışığında 2022 - 2023 sezonu nasıl başladı?

İzleyicilerin yoğun ilgi göstereceği filmler, gösterime bu haftadan itibaren girecek olsa da eylül ayındaki izleyici sayısı, bir önceki ay ve Eylül 2021’e oranla kıyaslanacak olursa sezonun iyi başlamadığı düşünülebilir.

2022 EYLÜL'ÜN İZLEYİCİ SAYISI 2021 EYLÜL'E ORANLA % 10 .96 AZALDI İzleyicilerin, filmleri sinema salonlarında izleme eğilimini net olarak ölçmek için sezonun sona ereceği mayıs sonunu beklememiz gerekecek.

13 YIL SONRA YENİDEN GÖSTERİME GİREN 'AVATAR', GEÇTİĞİMİZ HAFTA 49.175 KİŞİ TARAFINDAN İZLENDİ. Film eksikliği nedeniyle sinema salonu işletmecileri, geçmiş yılların filmlerini izleyicilerle yeniden buluşturuyor. O flimlerden biri olan 'Avatar', izleyici sayısı açısından haftayı ikinci sırada kapadı.