2022-2023 eğitim takvimi açıklandı: Okullar ne zaman tatile girecek?

Bugün (12 Eylül) eğitim ve öğretim hayatı başladı. Pandemi döneminde online eğitim gören çocuklar ve gençler, artık okula döndü. Milli Eğitim Bakanlığı yayımlandığı takvimde yeni okul döneminin tarihlerini paylaştı. 2022-2023 yarıyıl tatili ne zaman? Dönem ne zaman bitecek ve karneler ne zaman alınacak? İşte, ayrıntılar...

OKULLAR NE ZAMAN YARIYIL TATİLİNE GİRECEK?

MEB tarafından açıklanan takvime göre;

14-18 Kasım 2022 ilk yarıyıl tatili

17-20 Nisan 2023 ikinci yarıyıl tatili

Ayrıca, ikinci yarıyıl tatili Ramazan Bayramı ile birleştirilecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bugün (12 Eylül) başladı. Uzun bir online eğitimden sonra okula dönen öğrencileri uzun bir eğitim dönemi bekliyor.

12 Eylül'de başlayan eğitim ve öğretim yılı, 16 Haziran 2023 tarihinde sonlanacak.