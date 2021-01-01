2021’de internette seyredeceğimiz 20 iddialı film

PIECES OF A WOMAN
Macar yönetmen Kornél Mundruczó’yu Türkiye’de gösterime giren ‘Beyaz Tanrı’ (Fehér isten) ve ‘Jüpiter’in Uydusu’ (Jupiter holdja) gibi filmlerinden tanıyoruz. Cannes Film Festivali’nin favori yönetmenlerinden biri olan Mundruczó, Kata Wéber ile birlikte yazdığı 2018 tarihli bir tiyatro oyunundan sinemaya uyarladığı filmde Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Molly Parker, Sarah Snook, Iliza Shlesinger, Benny Safdie, Jimmie Fails ve Ellen Burstyn gibi oyuncuları bir araya getiriyor. Yapımcıları arasında Martin Scorsese’in de yer aldığı film, dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali’nde başroldeki oyuncusu Vanessa Kirby’ye en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandırdı. ‘Pieces of a Woman’, evde gerçekleşen bir doğum sırasında bebeğini kaybeden bir kadının acısıyla baş etme sürecini anlatıyor. (7 Ocak, Netflix)
HERSELF
‘Mamma Mia!’ ve ‘The Iron Lady’ gibi filmleriyle tanıdığımız İngiliz yönetmen Phyllida Lloyd’un Clare Dunne ve Malcolm Campbell’in senaryosundan çektiği ‘Herself’, dünya prömiyerini geçtiğimiz Ocak ayı içinde Sundance Film Festivali’nde gerçekleştirdi. ‘Herself’, iki küçük kızıyla geçim mücadelesi veren yalnız anne Sandra’nın hikâyesini anlatıyor. Başını sokacak bir ev için başvurduğu kurumlardan olumlu yanıt alamayan Sandra, yakın çevresinden aldığı destekle kendi evini yapmaya karar veriyor. Ama ayrıldığı eşi, açtığı velayet davasıyla onun için hayatı daha da zor hale getiriyor. Sandra’yı senaryoda da imzası olan Clare Dunne canlandırıyor. (8 Ocak, Amazon Prime Video)
ONE NIGHT IN MIAMI
Oscar ödüllü oyuncu Regina King, son 7 yıldır televizyon dizilerinde yönetmenlik yapıyordu. Senaryosunu Kemp Powers’ın yazdığı ‘One Night in Miami’, King’in yönettiği ilk sinema filmi... Boksör Muhammed Ali (Eli Goree),siyasi lider Malcolm X (Kingsley Ben-Adir),Amerikan futbol oyuncusu Jim Brown (Aldis Hodge) ve müzisyen Sam Cooke (Leslie Odom Jr.),1964 yılının şubat ayında Miami’de bir otel odasında bir araya gelirler. Amaçları, o zamanlar adı Cassius Clay olan Muhammed Ali’nin Sonny Liston karşısında kazandığı galibiyeti kutlamaktır. Sohbet bir süre sonra 1960’lı yıllarda yükselen sivil haklar mücadelesine kayar ve her biri bu mücadeledeki rolünü sorgulamaya başlar. Dünya prömiyerini Venedik Film Festivali’nde yapan ve çok olumlu tepkiler alan film, 25 Aralık’ta ABD’de sinemalarda gösterime girdi. (15 Ocak, Amazon Prime Video)
OUTSIDE OF WIRE
‘Derailed’, ‘1408’, ‘The Rite’ ve ‘Escape Plan’ gibi Türkiye’de de gösterilen Hollywood yapımlarından hatırlayabileceğimiz İsveçli yönetmen Mikael Hafström’ün imzasını taşıyan ‘Outside the Wire’, bir bilimkurgu aksiyonu… Film nükleer saldırıyı durdurmak için, android bir subayla birlikte savaş bölgesine gönderilen pilot Leo’nun hikâyesini anlatıyor. Leo rolünü, ‘Avengers’ filmlerinde Falcon rolünde karşımıza çıkan ve filmin yapımcıları arasında da yer alan Anthony Mackie canlandırıyor. Damson Idris’in android subayı oynadığı filmde Emily Beecham ve Michael Kelly gibi isimler de rol alıyor. (15 Ocak Netflix)
THE DIG
John Preston’un 2007 tarihli romanından uyarlanan ‘The Dig’, altıncı ve yedinci yüzyıl İngiltere tarihini aydınlatması açısından büyük önem taşıyan Sutton Hoo arkeolojik kazılarını konu alan tarihi bir dram… Arkeolog Basil Brown’ın 1938 yılındaki ön çalışmalarıyla başlayan kazının bulunduğu alan, filmde Carey Mulligan tarafından canlandırılan Edith Pretty’ye aitti. Usta aktör Ralph Fiennes’ın arkeolog Basil Brown’ı oynadığı filmde Lily James, Johnny Flynn, Ben Chaplin gibi isimler de rol alıyor. Netflix ile BBC Films’in ortak yapımı olan ‘The Dig’i Simon Stone yönetti… (29 Ocak Netflix)
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