2021’de internette seyredeceğimiz 20 iddialı film

COMING 2 AMERICA

Eddie Murphy’nin öyküsünü yazdığı ve başrolünde oynadığı, 1988 tarihli ‘Coming to America’; kendine eş bulmak için New York’a gelen ve ‘kraliçeler’ anlamına gelen ismi nedeniyle Queens bölgesini tercih eden Afrikalı bir prensin hikâyesini konu alıyordu. 33 yıl sonra karşımıza gelecek bu devam filminde ise artık ülkesi Zamunda’nın kralı olan Akeem, varlığından yeni haberdar olduğu ve beklenmedik şekilde tahtının varisi haline gelen oğlunu yakından tanımak için ABD’ye geliyor. Craig Brewer’in yönettiği filmde Murphy’ye Arsenio Hall, Jermaine Fowler, Leslie Jones, Tracy Morgan, KiKi Layne, Wesley Snipes ve James Earl Jones gibi isimler eşlik ediyor. Bu arada, Murphy’nin filmde farklı karakterleri canlandırdığını da belirtelim. Sinema salonlarında gösterilmesi planlanan filmin ABD dağıtım haklarını Amazon aldı. Filmin uluslararası dağıtım hakları ise Paramount’da… (5 Mart, Amazon Prime Video)