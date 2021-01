2021’de internette seyredeceğimiz 20 iddialı film

ARMY OF THE DEAD

Zack Snyder deyince akla süper kahramanlar geliyor ama ilk uzun metrajlı konulu filmi ‘Dawn of the Dead’in bir zombi filmi olduğunu unutmamak gerek. ‘Watchmen’, ‘Man of Steel’, ‘Justice League’ gibi filmlerin yönetmeni Snyder, ‘Army of the Dead’ ile yeniden zombilerin arasına dönüyor. Film, zombi salgını sırasında karantina altına alınmış bölgede çok büyük bir soygun planlayan bir grup paralı askerin serüvenlerini konu alıyor. Snyder’ın senaryosunu Shay Hatten ve Joby Harold ile yazdığı 90 milyon dolarlık bütçeli ‘Army of the Dead’de Dave Bautista, Ella Purnell, Ana de la Reguera, Garret Dillahunt, Raul Castillo gibi ismiler oynuyor. Filmin peşinden ‘Army of the Dead: Lost Vegas’ başlığıyla animasyon formatında bir televizyon serisi de yayınlanacak. Dizide, filme konu olan olayların öncesi anlatılacak.