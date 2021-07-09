ÖSYM, 2021 YÖKDİL başvuru kılavuzunu ve başvuru ücretini açıkladı. YÖKDİL 2'ye başvurmak isteyen adaylar ÖSYM internet sitesi üzerinden başvuru ücretini yatırıp başvurusunu tamamlayabilir. İşte ÖSYM başvuru ekranı...

2021 YÖKDİL 2 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

YÖKDİL 2 sınavına başvurular, 02 – 12 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

2021 YÖKDİL 2 BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YÖKDİL 2021 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2021 YÖKDİL 2 başvuru ücreti 145 TL olarak belirlendi.

YÖKDİL 2 SINAVI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) 29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-YÖKDİL kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2021 YÖKDİL 2 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ