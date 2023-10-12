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        Haberler Magazin Ezgi Eyüboğlu-Furkan Palalı aşkı belgelendi! İlk kez birlikte görüntülendiler! - Son dakika magazin haberleri

        Ezgi Eyüboğlu-Furkan Palalı aşkı belgelendi

        Ezgi Eyüboğlu ile kendisi gibi oyuncu olan Furkan Palalı, yeni bir birlikteliğe yelken açtı. Çiçeği burnunda aşıklar, ilk kez Hollanda tatilleri dönüşünde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda birlikte görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 08:11 Güncelleme: 12.10.2023 - 09:05
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        • 1

          Kaan Yıldırım'dan 2019'da boşandıktan sonra bir dönem Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu'nun adı yeni bir iddiayla gündeme gelmişti.

        • 2

          Ezgi Eyüboğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan Furkan Palalı ile yeni bir birlikteliğe adım attığı konuşuluyordu.

        • 3

          Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Ezgi Eyüboğlu-Furkan Palalı aşkı belgelendi.

        • 4

          Çift, Hollanda tatilleri dönüşünde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görüntülendi.

        • 5

          İlk kez birlikte görüntülenen taze aşıkların bir hâyli neşeli oldukları dikkatlerden kaçmadı.

        • 6

          "BAZI DEZAVANTAJLAR YARATABİLİYOR"

          Öte yandan daha önce sanatla oldukça ilgili bir aile içerisinde büyüyen ve evin tek kız çocuğu olduğunu anlatan Ezgi Eyüboğlu, "Bir evin bir kızı" olma hissiyatının sosyal hayat içerisinde bazı dezavantajlar da yaratabildiğini ifade etmişti.

          Samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, "Bir evin bir kızı olarak büyüyünce ister istemez ailede ilgi odağı haline geliyorsunuz ama sosyal hayatta aynı ilgiyi bulamayınca, ‘Eee ben ilgi odağıydım. Burada neden ilgi odağı değilim?’ durumu olabiliyor" diyerek, güldürmüştü.

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          "OYUNCU OLMASAYDIM AKADEMİSYEN OLMAK İSTERDİM"

          İktisat bölümü mezunu olan Ezgi Eyüboğlu, iktisat biliminin kendisine analitik düşünme anlamında artısı olduğunu ifade etmişti. Eyüboğlu, oyunculuk kariyerine yönelmeseydi okulda kalarak akademisyen olmak isteyeceğini söylemişti.

        • 8

          "HİÇ ESTETİĞİM YOK"

          Ezgi Eyüboğlu, ardından, "Hiç estetiğim yok ama bir dermatoloğum var. Onunla teknolojinin bütün imkanlarından faydalanıyoruz. Bir adım ötesi estetik oluyor muhtemelen ama estetiğe karşı bir insan da değilim" şeklinde konuşmuştu.

          Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram

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