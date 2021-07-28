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2021 YKS Eczacılık taban puanları! 2021 YKS Eczacılık bölümü başarı sıralaması ve kontenjan bilgileri...

2021 YKS sonuçları açıklandı, üniversite tercihi yapacak öğrencilerin gözleri 2021 YKS taban ve tavan puanlarına çevrildi. Eczacı olmak isteyen YKS adayları eczacılık bölümü taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini araştırıyor. 2021 YKS eczacılık bölümü taban puanları nedir? 2021 YKS eczacılık bölümü başarı sıralaması ve kontenjan bilgileri...

28.07.2021 - 13:52 | Güncelleme: ABONE OL
2021 YKS Eczacılık taban puanları! 2021 YKS Eczacılık bölümü başarı sıralaması ve kontenjan bilgileri...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2021 YKS tercih kılavuzunu açıkladı. 2021 YKS tercihi yapacak adaylar önlisans ve lisans bölümlerinin taban ve tavan puanlarına 2021 YKS tercih ve kontenjan kıvauzu üzerinden erişebiliyor. YKS adaylarının en çok merak ettiği şeylerden biri de 2021 Eczacılık taban puanları oldu. İşte Eczacılık bölümünü tercih edecek adaylar için 2021 YKS Eczacılık taban ve tavan puanları...

2021 YKS ECZACILIK BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJAN BİLGİSİ

ÖSYM, 2021 YKS tercihi yapacak adayların faydalanabilmesi için 2021 önlisans ve lisans bölümlerinin başarı sıralamasını, taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini açıkladı. İşte 2021 YKS kontenjan kılavuzuna göre Eczacılık bölümü taban puanları 2021

2021 ÖSYM YKS ECZACILIK TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Üniversite Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2020
2019
2018
2017		 Yer.
2020
2019
2018
2017		 Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017		 Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Eczacılık
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 8+0
5+0
5+0
5+0		 8
5
5
5		 26.356
25.406
24.900
22.262		 484,51363
458,23956
448,48717
443,59239
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Eczacılık
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 14+0
9+0
8+0
7+0		 14
9
8
7		 27.227
23.307
21.900
19.294		 483,37037
461,93401
454,90206
449,62821
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık
(İngilizce)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 31.139
30.894
30.500
27.637		 478,26831
448,89817
437,34611
433,50789
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet((ANKARA) Eczacılık SAY 140+4
140+4
140+4
120+3		 144
144
144
123		 31.867
30.238
27.900
24.091		 477,30934
449,99201
442,63835
440,08364
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Eczacılık
(Burslu)		 SAY 10+0
6+0
10+0
10+0		 10
6
10
10		 32.318
26.281
26.200
24.414		 476,77190
456,76474
446,03899
439,47890
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 9+0


 9


 33.736


 475,02506
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Eczacılık SAY 120+3
120+3
120+3
110+3		 123
123
123
113		 35.025
31.780
29.200
25.794		 473,34565
447,50561
439,90889
436,93612
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık
(Burslu)		 SAY 13+0
8+0
8+0
7+0		 13
8
8
7		 35.122
30.872
30.000
26.012		 473,22005
448,93850
438,27737
436,53005
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık SAY 120+3
120+3
120+3
100+3		 123
123
123
103		 35.288
32.850
29.400
25.953		 473,02946
445,71251
439,44625
436,63155
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık SAY 140+4
140+4
140+4
140+4		 144
144
144
144		 35.656
33.421
31.500
27.710		 472,57294
444,81465
435,41312
433,38376
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık SAY 170+5
170+5
170+5
170+5		 175
175
175
175		 36.218
33.547
32.500
28.054		 471,87574
444,61622
433,56086
432,76830
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
30+1		 62
62
62
31		 36.761
34.912
31.900
26.931		 471,18297
442,34122
434,60906
434,86709
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ANKARA) Eczacılık SAY 110+3
110+3
110+3
110+3		 113
113
113
113		 36.979
35.075
32.800
28.790		 470,93756
442,08033
433,00249
431,49619
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Eczacılık
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 8+0
4+0
4+0
 8
4
4
 37.242
34.972
36.300
 470,61589
442,23005
426,40304
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Eczacılık SAY 140+4
140+4
140+4
120+3		 144
144
144
123		 37.617
35.852
33.800
29.403		 470,16625
440,82802
431,09207
430,45296
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Eczacılık
(Burslu)		 SAY 11+0
6+0
6+0
4+0		 11
6
6
4		 38.074
34.028
35.000
29.801		 469,57091
443,84329
428,78438
429,74681
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık
(Burslu)		 SAY 9+0


 9


 38.260


 469,34938
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Eczacılık SAY 80+2
80+2
80+2
60+2		 82
82
82
62		 38.375
36.542
34.900
30.286		 469,20010
439,73927
428,92669
428,91213
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ADANA) Eczacılık SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 38.807
36.630
35.400
30.721		 468,65496
439,60480
428,04060
428,08595
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Eczacılık SAY 6+1


 7


 38.884


 468,55003
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık SAY 80+2
80+2
80+2
 82
82
82
 39.068
37.559
36.200
 468,31071
438,16542
426,52711
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Eczacılık SAY 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 39.144
37.845
37.300
 468,22197
437,71510
424,67652
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Eczacılık
(Burslu)		 SAY 10+0
6+0
6+0
 10
6
6
 39.319
36.561
37.700
 467,99151
439,70603
424,09101
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Eczacılık
(Burslu)		 SAY 11+0
7+0
7+0
6+0		 11
7
7
6		 39.429
34.813
34.700
27.834		 467,86697
442,48816
429,40173
433,16631
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eczacılık
(Burslu)		 SAY 9+0


 9


 39.503


 467,78087
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 9+0


 9


 39.692


 467,56710
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (KAYSERİ) Eczacılık SAY 90+3
90+3
80+2
70+2		 93
93
82
72		 40.267
38.774
36.300
30.697		 466,81438
436,26547
426,43958
428,14283
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık SAY 90+3
90+3
80+2
70+2		 93
93
82
72		 40.390
38.971
37.200
31.151		 466,65814
435,95691
424,76244
427,34341
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (KONYA) Eczacılık SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 40.521
39.012
37.200
31.638		 466,49145
435,89217
424,77490
426,42553
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık
(Burslu)		 SAY 9+0
6+0
6+0
3+0		 9
6
6
3		 40.976
36.580
37.400
29.487		 465,94397
439,68104
424,57509
430,30543
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(TRABZON) Eczacılık SAY 80+2
80+2
80+2
60+2		 82
82
82
62		 41.335
40.371
38.400
31.756		 465,50905
433,80182
422,80553
426,23988
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Eczacılık
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 12+0
8+0
8+0
7+0		 12
8
8
7		 41.414
37.521
37.600
30.877		 465,42806
438,21562
424,22818
427,82636
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ISPARTA) Eczacılık SAY 70+2
70+2
60+2
 72
72
62
 41.687
40.489
38.700
 465,12433
433,63740
422,29096
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (EDİRNE) Eczacılık SAY 90+3
90+3
80+2
50+2		 93
93
82
52		 41.861
40.369
38.300
31.447		 464,91135
433,80708
422,87822
426,77342
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık
(Burslu)		 SAY 10+0


 10


 41.926


 464,83046
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MALATYA) Eczacılık SAY 90+3
90+3
80+2
60+2		 93
93
82
62		 42.261
41.044
39.200
31.889		 464,40962
432,83903
421,30845
426,02997
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık SAY 70+2
60+2

 72
62

 42.957
42.272

 463,60419
431,03449
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR) Eczacılık SAY 80+2
80+2
60+2
50+2		 82
82
62
52		 43.122
42.347
39.100
32.195		 463,40698
430,93389
421,52894
425,48467
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık SAY 90+3
90+3
80+2
60+2		 93
93
82
62		 43.779
42.608
40.300
33.105		 462,60998
430,56838
419,38708
423,90940
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık SAY 90+3
90+3
80+2
60+2		 93
93
82
62		 44.483
44.057
41.000
33.246		 428,42465
418,11888
423,68677
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Eczacılık SAY 150+4
150+4
100+3
70+2		 154
154
103
72		 44.737
44.476
41.300
33.636		 461,42676
427,83222
417,54624
422,99900
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık SAY 80+2
80+2
80+2
60+2		 82
82
82
62		 45.674
45.369
43.000
34.263		 460,31017
426,48662
414,63166
422,00307
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık SAY 90+3
90+3
80+2
50+2		 93
93
82
52		 45.692
45.428
43.100
34.057		 460,28927
426,39620
414,58041
422,34599
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık SAY 80+2
80+2
60+2
60+2		 82
82
62
62		 46.045
46.237
43.300
34.874		 459,89099
425,21256
414,19725
420,91810
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık SAY 80+2
80+2
80+2
60+2		 82
82
82
62		 47.086
47.878
45.100
36.330		 458,70458
422,89280
411,24735
418,50739
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Eczacılık
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 8+0
4+0
4+0
 8
4
4
 48.075
44.016
42.900
 457,46969
428,47408
414,85119
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Eczacılık
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 11+0
11+0
8+0
9+0		 11
11
8
9		 48.626
50.403
44.000
36.611		 456,83819
419,12545
413,13727
418,07163
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Eczacılık
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0
6+0
5+0
6+0		 10
6
5
6		 49.698
50.534
45.600
36.858		 455,61268
418,96428
410,33143
417,68560
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Eczacılık
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 7+0
8+0
4+0
 7
8
4
 50.088
51.654
47.400
 455,13315
417,42466
407,51166
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık
(%50 İndirimli)		 SAY 20+0


 20


 52.853


 451,96666
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 10+0
6+0

 10
6

 55.533
56.759

 448,87135
410,49841
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 48+0
15+0
10+0
8+0		 48
15
10
8		 55.573
43.573
41.800
34.282		 448,82396
429,12004
416,77567
421,97769
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Eczacılık
(%25 İndirimli)		 SAY 9+0


 9


 55.692


 448,69046
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Eczacılık
(%50 İndirimli)		 SAY 50+0
39+0
15+0
10+0		 50
39
15
10		 57.589
55.907
41.300
33.088		 446,52092
411,62361
417,56414
423,93377
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık
(%50 İndirimli)		 SAY 74+0
68+0
56+0
28+0		 74
68
56
28		 59.261
60.089
48.600
43.187		 444,61691
406,05474
405,58427
407,58789
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık
(%50 İndirimli)		 SAY 48+0


 48


 59.655


 444,18013
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık
(Ücretli)		 SAY 3+0


 3


 60.019


 443,75933
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık
(Ücretli)		 SAY 3+0


 3


 61.259


 442,32676
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 11+0


 11


 62.398


 441,05880
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 10+0
9+0
8+0
3+0		 10
9
8
3		 65.871
67.958
55.900
54.224		 437,03761
395,83622
394,35053
391,71174
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 49+0


 49


 66.542


 436,26473
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 2+0


 2


 67.973


 434,68238
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 3+0


 3


 73.134


 428,77193
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Eczacılık
(%25 İndirimli)		 SAY 59+0
32+0
58+0
48+0		 59
32
58
48		 73.713
67.310
79.500
60.362		 428,10811
396,65390
363,58402
383,44612
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Eczacılık
(İngilizce) (%25 İndirimli)		 SAY 12+0


 12


 74.024


 427,74063
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık
(Ücretli)		 SAY 30+0


 30


 75.180


 426,41095
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 48+0


 48


 75.839


 425,61983
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Eczacılık
(%25 İndirimli)		 SAY 50+0
6+0
48+0
 50
6
48
 77.448
50.722
67.500
 423,75622
418,71300
378,25315
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Eczacılık
(İngilizce) (%25 İndirimli)		 SAY 28+0
21+0
23+0
20+0		 28
21
23
20		 81.787
82.332
80.300
60.493		 418,99640
378,87592
362,65557
383,29307
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Eczacılık
(%25 İndirimli)		 SAY 41+0
23+0
22+0
6+0		 41
23
22
6		 82.080
69.236
76.500
51.293		 418,66306
394,29138
367,10686
395,80955
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık
(Ücretli)		 SAY 51+0
54+0
54+0
27+0		 51
54
54
27		 82.838
84.041
82.400
60.439		 417,83455
376,92086
360,29518
383,35388
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Eczacılık
(Ücretli)		 SAY 42+0


 42


 84.409


 416,12643
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Eczacılık
(İngilizce) (%25 İndirimli)		 SAY 29+0
13+0
12+0
 29
13
12
 86.793
75.907
77.600
 413,52767
386,25961
365,72673
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Eczacılık
(Ücretli)		 SAY 18+0
31+0
31+0
24+0		 18
31
31
24		 87.381
98.358
98.500
68.781		 412,87240
362,10860
343,46067
372,86854
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 28+0
65+0
65+0
55+0		 28
65
65
55		 87.606
111.767
106.000
70.576		 412,63023
349,73554
335,98769
370,76178
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 33+0
25+0
40+0
40+0		 33
25
40
40		 91.519
109.420
71.700
59.264		 408,50128
351,76393
372,93652
384,90687
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 40+0
42+0
40+0
35+0		 40
42
40
35		 92.680
121.557
108.000
71.405		 407,26601
341,45317
334,40072
369,79051
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 13+0
23+0
24+0
 13
23
24
 92.808
112.189
111.000
 407,13512
349,35937
331,88779
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 22+0
32+0
36+0
35+0		 22
32
36
35		 96.992
139.603
121.000
99.191		 402,78713
328,10766
324,08370
339,70283
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZiMAĞUSA) Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 36+0
30+0
36+0
40+0		 36
30
36
40		 99.941
102.923
91.300
75.772		 399,75846
357,65930
350,62534
364,51052
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 20+0
18+0
20+0
26+0		 2
18
20
26		 Dolmadı
135.516
125.000
106.793		 Dolmadı
330,97073
321,09276
332,55103
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Eczacılık
(İngilizce) (%25 İndirimli)		 SAY 59+0


 30


 Dolmadı


 Dolmadı

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