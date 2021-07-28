Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2021 YKS tercih kılavuzunu açıkladı. 2021 YKS tercihi yapacak adaylar önlisans ve lisans bölümlerinin taban ve tavan puanlarına 2021 YKS tercih ve kontenjan kıvauzu üzerinden erişebiliyor. YKS adaylarının en çok merak ettiği şeylerden biri de 2021 Eczacılık taban puanları oldu. İşte Eczacılık bölümünü tercih edecek adaylar için 2021 YKS Eczacılık taban ve tavan puanları...

2021 YKS ECZACILIK BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJAN BİLGİSİ

ÖSYM, 2021 YKS tercihi yapacak adayların faydalanabilmesi için 2021 önlisans ve lisans bölümlerinin başarı sıralamasını, taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini açıkladı. İşte 2021 YKS kontenjan kılavuzuna göre Eczacılık bölümü taban puanları 2021

2021 ÖSYM YKS ECZACILIK TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Üniversite Bölüm Adı Puan

Türü Kont.

2020

2019

2018

2017 Yer.

2020

2019

2018

2017 Başarı

Sırası

2020

2019

2018

2017 Taban

Puanı

2020

2019

2018

2017 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Eczacılık

(İngilizce) (Burslu) SAY 8+0

5+0

5+0

5+0 8

5

5

5 26.356

25.406

24.900

22.262 484,51363

458,23956

448,48717

443,59239 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Eczacılık

(İngilizce) (Burslu) SAY 14+0

9+0

8+0

7+0 14

9

8

7 27.227

23.307

21.900

19.294 483,37037

461,93401

454,90206

449,62821 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık

(İngilizce) SAY 40+1

40+1

40+1

40+1 41

41

41

41 31.139

30.894

30.500

27.637 478,26831

448,89817

437,34611

433,50789 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet((ANKARA) Eczacılık SAY 140+4

140+4

140+4

120+3 144

144

144

123 31.867

30.238

27.900

24.091 477,30934

449,99201

442,63835

440,08364 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Eczacılık

(Burslu) SAY 10+0

6+0

10+0

10+0 10

6

10

10 32.318

26.281

26.200

24.414 476,77190

456,76474

446,03899

439,47890 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık

(İngilizce) (Burslu) SAY 9+0

—

—

— 9

—

—

— 33.736

—

—

— 475,02506

—

—

— MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Eczacılık SAY 120+3

120+3

120+3

110+3 123

123

123

113 35.025

31.780

29.200

25.794 473,34565

447,50561

439,90889

436,93612

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık

(Burslu) SAY 13+0

8+0

8+0

7+0 13

8

8

7 35.122

30.872

30.000

26.012 473,22005

448,93850

438,27737

436,53005 EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık SAY 120+3

120+3

120+3

100+3 123

123

123

103 35.288

32.850

29.400

25.953 473,02946

445,71251

439,44625

436,63155 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık SAY 140+4

140+4

140+4

140+4 144

144

144

144 35.656

33.421

31.500

27.710 472,57294

444,81465

435,41312

433,38376 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık SAY 170+5

170+5

170+5

170+5 175

175

175

175 36.218

33.547

32.500

28.054 471,87574

444,61622

433,56086

432,76830 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık

(İngilizce) SAY 60+2

60+2

60+2

30+1 62

62

62

31 36.761

34.912

31.900

26.931 471,18297

442,34122

434,60906

434,86709 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ANKARA) Eczacılık SAY 110+3

110+3

110+3

110+3 113

113

113

113 36.979

35.075

32.800

28.790 470,93756

442,08033

433,00249

431,49619 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Eczacılık

(İngilizce) (Burslu) SAY 8+0

4+0

4+0

— 8

4

4

— 37.242

34.972

36.300

— 470,61589

442,23005

426,40304

— ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Eczacılık SAY 140+4

140+4

140+4

120+3 144

144

144

123 37.617

35.852

33.800

29.403 470,16625

440,82802

431,09207

430,45296 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Eczacılık

(Burslu) SAY 11+0

6+0

6+0

4+0 11

6

6

4 38.074

34.028

35.000

29.801 469,57091

443,84329

428,78438

429,74681 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık

(Burslu) SAY 9+0

—

—

— 9

—

—

— 38.260

—

—

— 469,34938

—

—

— SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Eczacılık SAY 80+2

80+2

80+2

60+2 82

82

82

62 38.375

36.542

34.900

30.286 469,20010

439,73927

428,92669

428,91213 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ADANA) Eczacılık SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 38.807

36.630

35.400

30.721 468,65496

439,60480

428,04060

428,08595

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Eczacılık SAY 6+1

—

—

— 7

—

—

— 38.884

—

—

— 468,55003

—

—

— İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık SAY 80+2

80+2

80+2

— 82

82

82

— 39.068

37.559

36.200

— 468,31071

438,16542

426,52711

— SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Eczacılık SAY 60+2

60+2

60+2

— 62

62

62

— 39.144

37.845

37.300

— 468,22197

437,71510

424,67652

— LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Eczacılık

(Burslu) SAY 10+0

6+0

6+0

— 10

6

6

— 39.319

36.561

37.700

— 467,99151

439,70603

424,09101

— BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Eczacılık

(Burslu) SAY 11+0

7+0

7+0

6+0 11

7

7

6 39.429

34.813

34.700

27.834 467,86697

442,48816

429,40173

433,16631 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eczacılık

(Burslu) SAY 9+0

—

—

— 9

—

—

— 39.503

—

—

— 467,78087

—

—

— ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık

(İngilizce) (Burslu) SAY 9+0

—

—

— 9

—

—

— 39.692

—

—

— 467,56710

—

—

— ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (KAYSERİ) Eczacılık SAY 90+3

90+3

80+2

70+2 93

93

82

72 40.267

38.774

36.300

30.697 466,81438

436,26547

426,43958

428,14283 MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık SAY 90+3

90+3

80+2

70+2 93

93

82

72 40.390

38.971

37.200

31.151 466,65814

435,95691

424,76244

427,34341 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (KONYA) Eczacılık SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 40.521

39.012

37.200

31.638 466,49145

435,89217

424,77490

426,42553 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık

(Burslu) SAY 9+0

6+0

6+0

3+0 9

6

6

3 40.976

36.580

37.400

29.487 465,94397

439,68104

424,57509

430,30543 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(TRABZON) Eczacılık SAY 80+2

80+2

80+2

60+2 82

82

82

62 41.335

40.371

38.400

31.756 465,50905

433,80182

422,80553

426,23988 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Eczacılık

(İngilizce) (Burslu) SAY 12+0

8+0

8+0

7+0 12

8

8

7 41.414

37.521

37.600

30.877 465,42806

438,21562

424,22818

427,82636 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ISPARTA) Eczacılık SAY 70+2

70+2

60+2

— 72

72

62

— 41.687

40.489

38.700

— 465,12433

433,63740

422,29096

— TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (EDİRNE) Eczacılık SAY 90+3

90+3

80+2

50+2 93

93

82

52 41.861

40.369

38.300

31.447 464,91135

433,80708

422,87822

426,77342 İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık

(Burslu) SAY 10+0

—

—

— 10

—

—

— 41.926

—

—

— 464,83046

—

—

— İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MALATYA) Eczacılık SAY 90+3

90+3

80+2

60+2 93

93

82

62 42.261

41.044

39.200

31.889 464,40962

432,83903

421,30845

426,02997 AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık SAY 70+2

60+2

—

— 72

62

—

— 42.957

42.272

—

— 463,60419

431,03449

—

— DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR) Eczacılık SAY 80+2

80+2

60+2

50+2 82

82

62

52 43.122

42.347

39.100

32.195 463,40698

430,93389

421,52894

425,48467 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık SAY 90+3

90+3

80+2

60+2 93

93

82

62 43.779

42.608

40.300

33.105 462,60998

430,56838

419,38708

423,90940 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık SAY 90+3

90+3

80+2

60+2 93

93

82

62 44.483

44.057

41.000

33.246 428,42465

418,11888

423,68677 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Eczacılık SAY 150+4

150+4

100+3

70+2 154

154

103

72 44.737

44.476

41.300

33.636 461,42676

427,83222

417,54624

422,99900 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık SAY 80+2

80+2

80+2

60+2 82

82

82

62 45.674

45.369

43.000

34.263 460,31017

426,48662

414,63166

422,00307 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık SAY 90+3

90+3

80+2

50+2 93

93

82

52 45.692

45.428

43.100

34.057 460,28927

426,39620

414,58041

422,34599 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık SAY 80+2

80+2

60+2

60+2 82

82

62

62 46.045

46.237

43.300

34.874 459,89099

425,21256

414,19725

420,91810 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık SAY 80+2

80+2

80+2

60+2 82

82

82

62 47.086

47.878

45.100

36.330 458,70458

422,89280

411,24735

418,50739 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Eczacılık

(İngilizce) (Burslu) SAY 8+0

4+0

4+0

— 8

4

4

— 48.075

44.016

42.900

— 457,46969

428,47408

414,85119

— YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Eczacılık

(İngilizce) (Burslu) SAY 11+0

11+0

8+0

9+0 11

11

8

9 48.626

50.403

44.000

36.611 456,83819

419,12545

413,13727

418,07163 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Eczacılık

(İngilizce) (Burslu) SAY 10+0

6+0

5+0

6+0 10

6

5

6 49.698

50.534

45.600

36.858 455,61268

418,96428

410,33143

417,68560 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Eczacılık

(İngilizce) (Burslu) SAY 7+0

8+0

4+0

— 7

8

4

— 50.088

51.654

47.400

— 455,13315

417,42466

407,51166

— İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık

(%50 İndirimli) SAY 20+0

—

—

— 20

—

—

— 52.853

—

—

— 451,96666

—

—

— DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Eczacılık

(İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 10+0

6+0

—

— 10

6

—

— 55.533

56.759

—

— 448,87135

410,49841

—

— YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Eczacılık

(İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 48+0

15+0

10+0

8+0 48

15

10

8 55.573

43.573

41.800

34.282 448,82396

429,12004

416,77567

421,97769 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Eczacılık

(%25 İndirimli) SAY 9+0

—

—

— 9

—

—

— 55.692

—

—

— 448,69046

—

—

— BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Eczacılık

(%50 İndirimli) SAY 50+0

39+0

15+0

10+0 50

39

15

10 57.589

55.907

41.300

33.088 446,52092

411,62361

417,56414

423,93377 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık

(%50 İndirimli) SAY 74+0

68+0

56+0

28+0 74

68

56

28 59.261

60.089

48.600

43.187 444,61691

406,05474

405,58427

407,58789 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık

(%50 İndirimli) SAY 48+0

—

—

— 48

—

—

— 59.655

—

—

— 444,18013

—

—

— İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık

(Ücretli) SAY 3+0

—

—

— 3

—

—

— 60.019

—

—

— 443,75933

—

—

— ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık

(Ücretli) SAY 3+0

—

—

— 3

—

—

— 61.259

—

—

— 442,32676

—

—

— ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Eczacılık

(İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 11+0

—

—

— 11

—

—

— 62.398

—

—

— 441,05880

—

—

— GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Eczacılık

(İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 10+0

9+0

8+0

3+0 10

9

8

3 65.871

67.958

55.900

54.224 437,03761

395,83622

394,35053

391,71174 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık

(İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 49+0

—

—

— 49

—

—

— 66.542

—

—

— 436,26473

—

—

— İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık

(İngilizce) (Ücretli) SAY 2+0

—

—

— 2

—

—

— 67.973

—

—

— 434,68238

—

—

— ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık

(İngilizce) (Ücretli) SAY 3+0

—

—

— 3

—

—

— 73.134

—

—

— 428,77193

—

—

— BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Eczacılık

(%25 İndirimli) SAY 59+0

32+0

58+0

48+0 59

32

58

48 73.713

67.310

79.500

60.362 428,10811

396,65390

363,58402

383,44612 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Eczacılık

(İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 12+0

—

—

— 12

—

—

— 74.024

—

—

— 427,74063

—

—

— İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık

(Ücretli) SAY 30+0

—

—

— 30

—

—

— 75.180

—

—

— 426,41095

—

—

— ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık

(İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 48+0

—

—

— 48

—

—

— 75.839

—

—

— 425,61983

—

—

— LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Eczacılık

(%25 İndirimli) SAY 50+0

6+0

48+0

— 50

6

48

— 77.448

50.722

67.500

— 423,75622

418,71300

378,25315

— ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Eczacılık

(İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 28+0

21+0

23+0

20+0 28

21

23

20 81.787

82.332

80.300

60.493 418,99640

378,87592

362,65557

383,29307 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Eczacılık

(%25 İndirimli) SAY 41+0

23+0

22+0

6+0 41

23

22

6 82.080

69.236

76.500

51.293 418,66306

394,29138

367,10686

395,80955 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık

(Ücretli) SAY 51+0

54+0

54+0

27+0 51

54

54

27 82.838

84.041

82.400

60.439 417,83455

376,92086

360,29518

383,35388 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Eczacılık

(Ücretli) SAY 42+0

—

—

— 42

—

—

— 84.409

—

—

— 416,12643

—

—

— İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Eczacılık

(İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 29+0

13+0

12+0

— 29

13

12

— 86.793

75.907

77.600

— 413,52767

386,25961

365,72673

— İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Eczacılık

(Ücretli) SAY 18+0

31+0

31+0

24+0 18

31

31

24 87.381

98.358

98.500

68.781 412,87240

362,10860

343,46067

372,86854 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Eczacılık

(İngilizce) (Ücretli) SAY 28+0

65+0

65+0

55+0 28

65

65

55 87.606

111.767

106.000

70.576 412,63023

349,73554

335,98769

370,76178 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık

(İngilizce) (Ücretli) SAY 33+0

25+0

40+0

40+0 33

25

40

40 91.519

109.420

71.700

59.264 408,50128

351,76393

372,93652

384,90687 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Eczacılık

(İngilizce) (Ücretli) SAY 40+0

42+0

40+0

35+0 40

42

40

35 92.680

121.557

108.000

71.405 407,26601

341,45317

334,40072

369,79051 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Eczacılık

(İngilizce) (Ücretli) SAY 13+0

23+0

24+0

— 13

23

24

— 92.808

112.189

111.000

— 407,13512

349,35937

331,88779

— ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Eczacılık

(İngilizce) (Ücretli) SAY 22+0

32+0

36+0

35+0 22

32

36

35 96.992

139.603

121.000

99.191 402,78713

328,10766

324,08370

339,70283 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZiMAĞUSA) Eczacılık

(İngilizce) (Ücretli) SAY 36+0

30+0

36+0

40+0 36

30

36

40 99.941

102.923

91.300

75.772 399,75846

357,65930

350,62534

364,51052 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Eczacılık

(İngilizce) (Ücretli) SAY 20+0

18+0

20+0

26+0 2

18

20

26 Dolmadı

135.516

125.000

106.793 Dolmadı

330,97073

321,09276

332,55103 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Eczacılık

(İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 59+0

—

—

— 30

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

—