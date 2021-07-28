|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Eczacılık
|SAY
|6+1
—
—
—
|7
—
—
—
|38.884
—
—
—
|468,55003
—
—
—
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|80+2
80+2
80+2
—
|82
82
82
—
|39.068
37.559
36.200
—
|468,31071
438,16542
426,52711
—
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Eczacılık
|SAY
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|39.144
37.845
37.300
—
|468,22197
437,71510
424,67652
—
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Eczacılık
(Burslu)
|SAY
|10+0
6+0
6+0
—
|10
6
6
—
|39.319
36.561
37.700
—
|467,99151
439,70603
424,09101
—
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL)
|Eczacılık
(Burslu)
|SAY
|11+0
7+0
7+0
6+0
|11
7
7
6
|39.429
34.813
34.700
27.834
|467,86697
442,48816
429,40173
433,16631
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
|Eczacılık
(Burslu)
|SAY
|9+0
—
—
—
|9
—
—
—
|39.503
—
—
—
|467,78087
—
—
—
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|9+0
—
—
—
|9
—
—
—
|39.692
—
—
—
|467,56710
—
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (KAYSERİ)
|Eczacılık
|SAY
|90+3
90+3
80+2
70+2
|93
93
82
72
|40.267
38.774
36.300
30.697
|466,81438
436,26547
426,43958
428,14283
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|90+3
90+3
80+2
70+2
|93
93
82
72
|40.390
38.971
37.200
31.151
|466,65814
435,95691
424,76244
427,34341
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (KONYA)
|Eczacılık
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|40.521
39.012
37.200
31.638
|466,49145
435,89217
424,77490
426,42553
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczacılık
(Burslu)
|SAY
|9+0
6+0
6+0
3+0
|9
6
6
3
|40.976
36.580
37.400
29.487
|465,94397
439,68104
424,57509
430,30543
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(TRABZON)
|Eczacılık
|SAY
|80+2
80+2
80+2
60+2
|82
82
82
62
|41.335
40.371
38.400
31.756
|465,50905
433,80182
422,80553
426,23988
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|12+0
8+0
8+0
7+0
|12
8
8
7
|41.414
37.521
37.600
30.877
|465,42806
438,21562
424,22818
427,82636
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ISPARTA)
|Eczacılık
|SAY
|70+2
70+2
60+2
—
|72
72
62
—
|41.687
40.489
38.700
—
|465,12433
433,63740
422,29096
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (EDİRNE)
|Eczacılık
|SAY
|90+3
90+3
80+2
50+2
|93
93
82
52
|41.861
40.369
38.300
31.447
|464,91135
433,80708
422,87822
426,77342
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczacılık
(Burslu)
|SAY
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|41.926
—
—
—
|464,83046
—
—
—
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MALATYA)
|Eczacılık
|SAY
|90+3
90+3
80+2
60+2
|93
93
82
62
|42.261
41.044
39.200
31.889
|464,40962
432,83903
421,30845
426,02997
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|70+2
60+2
—
—
|72
62
—
—
|42.957
42.272
—
—
|463,60419
431,03449
—
—
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR)
|Eczacılık
|SAY
|80+2
80+2
60+2
50+2
|82
82
62
52
|43.122
42.347
39.100
32.195
|463,40698
430,93389
421,52894
425,48467
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|90+3
90+3
80+2
60+2
|93
93
82
62
|43.779
42.608
40.300
33.105
|462,60998
430,56838
419,38708
423,90940
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|90+3
90+3
80+2
60+2
|93
93
82
62
|44.483
44.057
41.000
33.246
|428,42465
418,11888
423,68677
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Eczacılık
|SAY
|150+4
150+4
100+3
70+2
|154
154
103
72
|44.737
44.476
41.300
33.636
|461,42676
427,83222
417,54624
422,99900
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|80+2
80+2
80+2
60+2
|82
82
82
62
|45.674
45.369
43.000
34.263
|460,31017
426,48662
414,63166
422,00307
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|90+3
90+3
80+2
50+2
|93
93
82
52
|45.692
45.428
43.100
34.057
|460,28927
426,39620
414,58041
422,34599
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|80+2
80+2
60+2
60+2
|82
82
62
62
|46.045
46.237
43.300
34.874
|459,89099
425,21256
414,19725
420,91810
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|80+2
80+2
80+2
60+2
|82
82
82
62
|47.086
47.878
45.100
36.330
|458,70458
422,89280
411,24735
418,50739
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|8+0
4+0
4+0
—
|8
4
4
—
|48.075
44.016
42.900
—
|457,46969
428,47408
414,85119
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|11+0
11+0
8+0
9+0
|11
11
8
9
|48.626
50.403
44.000
36.611
|456,83819
419,12545
413,13727
418,07163
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0
6+0
5+0
6+0
|10
6
5
6
|49.698
50.534
45.600
36.858
|455,61268
418,96428
410,33143
417,68560
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7+0
8+0
4+0
—
|7
8
4
—
|50.088
51.654
47.400
—
|455,13315
417,42466
407,51166
—
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczacılık
(%50 İndirimli)
|SAY
|20+0
—
—
—
|20
—
—
—
|52.853
—
—
—
|451,96666
—
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|10+0
6+0
—
—
|10
6
—
—
|55.533
56.759
—
—
|448,87135
410,49841
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|48+0
15+0
10+0
8+0
|48
15
10
8
|55.573
43.573
41.800
34.282
|448,82396
429,12004
416,77567
421,97769
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Eczacılık
(%25 İndirimli)
|SAY
|9+0
—
—
—
|9
—
—
—
|55.692
—
—
—
|448,69046
—
—
—
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL)
|Eczacılık
(%50 İndirimli)
|SAY
|50+0
39+0
15+0
10+0
|50
39
15
10
|57.589
55.907
41.300
33.088
|446,52092
411,62361
417,56414
423,93377
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczacılık
(%50 İndirimli)
|SAY
|74+0
68+0
56+0
28+0
|74
68
56
28
|59.261
60.089
48.600
43.187
|444,61691
406,05474
405,58427
407,58789
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczacılık
(%50 İndirimli)
|SAY
|48+0
—
—
—
|48
—
—
—
|59.655
—
—
—
|444,18013
—
—
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczacılık
(Ücretli)
|SAY
|3+0
—
—
—
|3
—
—
—
|60.019
—
—
—
|443,75933
—
—
—
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczacılık
(Ücretli)
|SAY
|3+0
—
—
—
|3
—
—
—
|61.259
—
—
—
|442,32676
—
—
—
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|11+0
—
—
—
|11
—
—
—
|62.398
—
—
—
|441,05880
—
—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|10+0
9+0
8+0
3+0
|10
9
8
3
|65.871
67.958
55.900
54.224
|437,03761
395,83622
394,35053
391,71174
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|49+0
—
—
—
|49
—
—
—
|66.542
—
—
—
|436,26473
—
—
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|2+0
—
—
—
|2
—
—
—
|67.973
—
—
—
|434,68238
—
—
—
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|3+0
—
—
—
|3
—
—
—
|73.134
—
—
—
|428,77193
—
—
—
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL)
|Eczacılık
(%25 İndirimli)
|SAY
|59+0
32+0
58+0
48+0
|59
32
58
48
|73.713
67.310
79.500
60.362
|428,10811
396,65390
363,58402
383,44612
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Eczacılık
(İngilizce) (%25 İndirimli)
|SAY
|12+0
—
—
—
|12
—
—
—
|74.024
—
—
—
|427,74063
—
—
—
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczacılık
(Ücretli)
|SAY
|30+0
—
—
—
|30
—
—
—
|75.180
—
—
—
|426,41095
—
—
—
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|48+0
—
—
—
|48
—
—
—
|75.839
—
—
—
|425,61983
—
—
—
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Eczacılık
(%25 İndirimli)
|SAY
|50+0
6+0
48+0
—
|50
6
48
—
|77.448
50.722
67.500
—
|423,75622
418,71300
378,25315
—
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Eczacılık
(İngilizce) (%25 İndirimli)
|SAY
|28+0
21+0
23+0
20+0
|28
21
23
20
|81.787
82.332
80.300
60.493
|418,99640
378,87592
362,65557
383,29307
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL)
|Eczacılık
(%25 İndirimli)
|SAY
|41+0
23+0
22+0
6+0
|41
23
22
6
|82.080
69.236
76.500
51.293
|418,66306
394,29138
367,10686
395,80955
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczacılık
(Ücretli)
|SAY
|51+0
54+0
54+0
27+0
|51
54
54
27
|82.838
84.041
82.400
60.439
|417,83455
376,92086
360,29518
383,35388
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Eczacılık
(Ücretli)
|SAY
|42+0
—
—
—
|42
—
—
—
|84.409
—
—
—
|416,12643
—
—
—
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL)
|Eczacılık
(İngilizce) (%25 İndirimli)
|SAY
|29+0
13+0
12+0
—
|29
13
12
—
|86.793
75.907
77.600
—
|413,52767
386,25961
365,72673
—
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL)
|Eczacılık
(Ücretli)
|SAY
|18+0
31+0
31+0
24+0
|18
31
31
24
|87.381
98.358
98.500
68.781
|412,87240
362,10860
343,46067
372,86854
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|28+0
65+0
65+0
55+0
|28
65
65
55
|87.606
111.767
106.000
70.576
|412,63023
349,73554
335,98769
370,76178
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|33+0
25+0
40+0
40+0
|33
25
40
40
|91.519
109.420
71.700
59.264
|408,50128
351,76393
372,93652
384,90687
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|40+0
42+0
40+0
35+0
|40
42
40
35
|92.680
121.557
108.000
71.405
|407,26601
341,45317
334,40072
369,79051
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL)
|Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|13+0
23+0
24+0
—
|13
23
24
—
|92.808
112.189
111.000
—
|407,13512
349,35937
331,88779
—
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|22+0
32+0
36+0
35+0
|22
32
36
35
|96.992
139.603
121.000
99.191
|402,78713
328,10766
324,08370
339,70283
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZiMAĞUSA)
|Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|36+0
30+0
36+0
40+0
|36
30
36
40
|99.941
102.923
91.300
75.772
|399,75846
357,65930
350,62534
364,51052
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|20+0
18+0
20+0
26+0
|2
18
20
26
|Dolmadı
135.516
125.000
106.793
|Dolmadı
330,97073
321,09276
332,55103
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Eczacılık
(İngilizce) (%25 İndirimli)
|SAY
|59+0
—
—
—
|30
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
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