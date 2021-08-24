Sonbaharın popüler saç modelleri

2021 sonbaharında modası asla geçmeyen doğal renklere dönüş başlıyor. Saç stilisti Erkan Uzelli artık kadınların hem saçı yoracak hem de sık bakım gerektirecek saçlar yerine doğal saçlara dönüş yapacağını söyledi. Kesim olarak da omuza değen ve omuz hizasındaki saçların moda olacağını ifade eden stilist 2021 sonbahar saç trendleri ile ilgili kadınlara çekici tavsiyelerde bulundu

Sonbaharın doğal renkleri saçlarda da hayat bulacak. Bu sezon omuza değen ve omuz hizasında görünüme sahip bakımlı duran saçların modaya hakim olacağını belirten Erkan Uzelli, "2 yıl süren pandemi sonunda saçlar uzun süren yüksek ısılı işlemlere maruz kalmadı, bunun sonucunda saçlar kendilerine dinlenmek için vakit buldu ve canlandı. 2020’de olduğu gibi arkası bombeli ense yukarısında kesilmiş pixie model dediğimiz görünümle de sıklıkla karşılaşacağız. Kadınlar artık yıka, çık modeller ile daha rahat edeceği, sık sık bakıma gitmek zorunda kalmayacağı modellere ve renklere yöneliyor. Bunların haricinde uzun ve katlı modeller üzerine doğal dalgalı görünümler tercih ediliyor" dedi.

‘DOĞALLIK SAÇLARA SAĞLIK GETİRİYOR’

Yazın güneşin, denizin ve havuzdaki klorun verdiği zararlardan yıpranan saçlar için daha doğal tonlara geçişle bir bakım dönemine girildiğini ifade eden profesyonel saç stililisti, bu sonbahar dönemine damgasını vuracak renk uygulamaları hakkında şu bilgileri verdi:

"Doğallık yeniden moda oluyor. Kahve, kızıl, sarı renklerinin birçok doğal tonunu göreceğimiz bir sonbahar sezonu bizleri bekliyor. Platin sarısı, pembe, mavi gibi açıcı kullanılmasını zorunlu tutan uygulamalar yerine, kızıl kestane, kahve tonları, hafif karamele yakın tonlar saçlarınızı yıpratmadan yenilik sağlar ve parlıklık verir. Bu sayede yapacağınız bakımlar yalnızca saçınızın yıpranmışlığını gidermez bir süre sonra saçlarınızı güçlendirmeye başlar."

‘AÇIK BIRAKILMIŞ, UĞRAŞILMAMIŞ DOĞAL SAÇLAR REVAÇTA’

Karantina döneminin sona erip normale geçişlerin başlamasıyla insanlar evlerden çıkmaya başladı. Evin rahatlığına ve salaşlığına alıştığımız saç modellerinin tercih edilmeye devam edeceğini belirten Uzelli, "Çoğu kadın artık zamanını saçına, makyajına ayırarak geçirmek istemiyor. Karantina döneminde evlere kapanan kadınlar saçlarını da tabiri caizse nadasa bıraktılar. Saç modellerinde açık bırakılmış veya salaş örülmüş, uğraşılmamış doğal saçların revaçta olacağı bir dönem olacak" diye belirtti ve ekledi:

"Mevsim geçişlerinde cildimiz gibi saçlarımız da hassaslaşıp dökülme eğilimi gösteriyor. Saçınıza evde Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı gibi malzemelerle bakım yapabilirsiniz fakat saçınızın ihtiyacı olan bakımı öğrenmek için bir profesyonele danışmanızda fayda var. Çünkü saçınızın nem ihtiyacı olmamasına rağmen evde kendi kararınızla nem tedavisi uygularsınız ama bambaşka bir probleminiz olduğu için bu probleminize çözüm olmayabilir. Bakım için kullanılan malzemelerin kalitesine de dikkat edilmesi gerekiyor, yoksa bakım için evde kullandığınız veya gittiğiniz yerlerde işinin ustası olmayan kuaförlerin kullandığı malzemelerle saçlarınıza bakım yerine zarar verebilirsiniz."