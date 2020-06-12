Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyayı etkilerken Türkiye de futbol konusunda nasibini aldı. Salgın öncesinde mayıs ayında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması kararlaştırılan UEFA Şampiyonlar Ligi finali, ertelenen organizasyonlardan oldu. UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin geleceğiyle ilgili henüz kararını tam olarak vermezken organizasyonda sezonun mutlaka tamamlanmasını istiyor. Birçok formülün masada olduğu organizasyonun finalinin durumu ve adresi ise değişiyor!
UEFA'YLA MASAYA OTURULDU!
Portekiz, İspanya ve Almanya, 2020 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmak için UEFA'nın kapısını çalarken Türkiye'nin UEFA'yla yaptığı müzakereler de belli oldu. Habertürk Spor'un edindiği bilgiye göre finalin seyircisiz olarak oynanması nedeniyle ülkenin büyük bir gelir kaybına uğrayacağını düşünen yetkililer, UEFA'yla bir başka formülü görüştü.
2021'DE SEYİRCİLİ OLARAK İSTANBUL'DA!
Ev sahipliği yapılacak finalin seyircisiz oynanmasını kesin olarak istemeyen yetkililer, 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin ev sahipliği için UEFA'yla görüştü. Yapılan müzakereler sonrasında seyircili oynatılacak maçın ev sahipliği konusunda UEFA ile anlaşma sağlandı. 2020-21 sezonu finalinin Portekiz'de seyircisiz olarak oynatılması artık kesin gibiyken Türkiye, 2021 Şampiyonlar Ligi finaline seyircili olarak ev sahipliği yapacak.
4'LÜ FİNAL Mİ 8'Lİ FİNAL Mİ BELLİ DEĞİL
UEFA henüz bir tarih vermese de Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde sezonu tamamlamanın yollarını arıyor. UEFA, yerel liglerin ağustosa kadar tamamlanmasını isterken Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nin ağustosun ilk haftasında başlatılması gündemde. UEFA, 17 Haziran'da bir toplantı gerçekleştirerek tarih ve formatı belirleyecek. Edinilen bilgilere göre UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçlar için 8'li ya da 4'lü final oynatmayı planlıyor ancak henüz bir karara varılabilmiş değil. Yetkililerin kafasında ise finali 29 Ağustos'ta oynatmak var.
Devler Ligi'nde son 16 turundaki dört maç oynandı. Manchester City, Real Madrid'i deplasmanda 2-0 yenerken Bayern Münih de Chelsea'yi İngiltere'de 2-0 mağlup etti. Lyon, evinde Juventus'u 1-0 yenerken Napoli ile Barcelona 1-1 berabere kaldı.
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