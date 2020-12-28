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2021 Resmi Tatiller takvimi açıklandı - Yeni yılda resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?

Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren 2021 resmi tatiller takvimi yayımlandı. Peki bu yıl resmi tatiller hangi günlere denk geliyor? İşte milli, dini ve genel tatillerden oluşan 2021 resmi tatiller takvimi...

28.12.2020 - 21:25 | Güncelleme: ABONE OL
2021 Resmi Tatiller takvimi açıklandı - Yeni yılda resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?

Resmi tatiller 2021 takvimi belli oldu. En çok merak edilen ve uzun tatil fırsatı olan Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tatil takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Ayrıca öğrencilerin merak ettiği ara tatiller de MEB tarafından duyuruldu. İşte resmi tatiller 2021...

2021 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ

SÜRE

AY

GÜN

YILBAŞI

1. GÜN

01 OCAK

CUMA

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

1 GÜN

23 NİSAN

CUMA

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*​1 GÜN​01 MAYIS​CUMARTESİ​

RAMAZAN BAYRAMI AREFESi

1/2 GÜN

12 MAYIS

ÇARŞAMBA

RAMAZAN BAYRAMI

1. GÜN

13 MAYIS

PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI

2. GÜN

14 MAYIS

CUMA

RAMAZAN BAYRAMI

3. GÜN

15 MAYIS

CUMARTESİ

ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

1 GÜN

19 MAYIS

ÇARŞAMBA

DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ*

​1 GÜN15 TEMMUZ​​PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI AREFESi

1/2 GÜN

19 TEMMUZ

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI

1. GÜN

20 TEMMUZ

SALI

KURBAN BAYRAMI

2. GÜN

21 TEMMUZ

ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI

3. GÜN

22 TEMMUZ

PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI

4. GÜN

23 TEMMUZ

CUMA

ZAFER BAYRAMI

1 GÜN

30 AĞUSTOS

PAZARTESİ

CUMHURİYET BAYRAMI

1,5 GÜN

28 EKİM

29 EKİM

PERŞEMBE

CUMA

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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