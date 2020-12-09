2021 kehanetleri neler? Sorusu en sık araştırılanlar arasında yerini alıyor. Bunun sebebi ise koronavirüs salgınını ortaya çıkmadan bilen Azerbaycanlı Şaman Kahin 2021 için kehanetlerini yayınladı. İçinde Türkiye'nin de olduğu 2021 kehanetleri haberimizde...

2021 KEHANETLERİ NELER?

Koronavirüsü önceden bilen ve diğer kehanetlerde de başarılı olan Azerbaycanlı Şaman Kahin'in 2021 Yılı İçin Türkiye ve dünya kehanetleri tüyler ürpertti. İşte o kehanetler.

Toprak tam üç defa sallanacak. İlk sallantı yılın başlarında.

Joe Biden, Türkiye'nin arkasından kuyuları kazacak.

Yeditepeli güzel şehir üzerinde kara bulutlar var.

Deniz kabarıyor, kendisinden alınanı geri alacak.

Çiçekler açana kadar herkes evlerinde oturacak ama musibet bu yıl da bitmeyecek.

Koronavirüs salgını devam edeceği gibi yeni salgınlar da kapıda.

Türk siyasetinde bir lider köşeye sıkışacak ve bile bile hata yapacak.

Halk sokakta devleti ile karşı karşıya gelecek.

Toplu hayvan ölümleri görülecek.

ABD'de 11 Eylül benzeri bir olay yaşanacak. Dünya Savaşı'nın kıvılcımları çıkacak ama savaşa daha var.