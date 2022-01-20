25 – 26 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen 2021 Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) sonuçları açıklandı, Adalet Bakanlığı sınavlarına başvuran milyonlarca vatandaş Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat sınavları sonuç sorgulama ekranını araştırıyor. İşte 2022 yılında Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere personel alımı başvurusu yapmak isteyen adaylar için 2021 Adalet Bakanlığı sonuç sorgulama ekranı

2021 ADALET BAKANLIĞI SONUÇLARI!

ÖSYM tarafından yayınlanan duyuru metninde "25 – 26 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanan 2021 Adalet Bakanlığı Sınavlarına (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi.

2021 Adalet Bakanlığı sınavlarına katılan adaylar, sınav sonuçlarına 20 Ocak 2022 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

2021 ADLİ YARGI, İDARİ YARGI, ADLİ YARGI-AVUKAT SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ