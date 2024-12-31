Geçen senelerde MPİ büyük ikramiye hangi numaralara çıktı?
Yeni yıl için geri sayım devam ediyor. 2021, 2022, 2023, 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye çıkan numaralar merak ediliyor. Bu yılki Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi büyük ikramiyesi 600 milyon TL olarak belirlendi. Her sene olduğu gibi bu senede geçtiğimiz yıllara ait büyük ikramiye tutarının hangi numaralara çıktığı araştırılmaya başlandı. Zengin olma hayaliyle bilet alan kişiler ''Geçen senelerde MPİ büyük ikramiye hangi numaralara çıktı, en çok çıkan rakamlar hangileri?'' sorularını gündeme taşıdı. İşte 2021, 2022, 2023, 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye çıkan numaralar hangileri sorusunun yanıtı…
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2021, 2022, 2023, 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye çıkan numaralar yılbaşı çekilişi öncesi merak konusu oldu. 2025 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi 31 Aralık Salı bugün gerçekleştirilecek. Canlı yayınlanacak çekilişte 600 Milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini ya da sahiplerini bulacak ve para kazanan numaralar da belli olacak. Bilet alan kişiler geçtiğimiz yıllara ait büyük ikramiye numaralarını ve en çok çıkan rakamlar için araştırmalara başladı. Peki Geçen yıllarda büyük ikramiye hangi numaralara çıktı? 2021, 2022, 2023, 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye çıkan numaralar hangileri? İşte detaylar.
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GEÇEN SENE BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ NUMARAYA ÇIKTI?
Geçtiğimiz yıl 400 milyon TL'lik büyük ikramiye, İstanbul’da ikamet eden bir talihlinin Milli Piyango Online üzerinden satın aldığı tam bilete isabet etti.
Büyük ikramiyeyi kazanan numaralar 3-5-5-0-0-5-4 olarak açıklandı.
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2021, 2022, 2023, 2024 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKAN NUMARALAR HANGİLERİ?
2023 yılında 200 milyon TL'lik büyük ikramiye 6-5-3-0-3-0-3 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti.
2022 yılında 120 milyon TL'lik büyük ikramiye 9-8-7-6-0-6-6 numaralı çeyrek bilete çıktı. Bilet, İzmir Konak'ta satıldı.
2021 yılında 100 milyon TL'lik büyük ikramiye, Manisa Akhisar'da satılan "9-8-8-4-7-5-7" numaralı çeyrek bilete isabet etti.
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MİLLİ PİYANGO EN ÇOK ÇIKAN VE KAZANDIRAN NUMARALAR HANGİLERİ?
Şimdiye kadar yapılan çekilişlerde en fazla çıkan numaralar 3, 5, 0, 6, 7, 8 ve 9 oldu.
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MİLLİ PİYANGO SON YILLARIN RAKAMLARI
2015: 2682160
2016: 0556013
2017: 2796288
2018: 9794035
2019: 7615536
2020: 9876066
2021: 9884757
2022: 9876066
2023: 6530303
2024: 3550054
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BU YILIN BÜYÜK İKRAMİYESİ 600 MİLYON TL!
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiye tutarı 600 milyon TL olarak belirlendi.
Dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olacak.
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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2024 Salı günü yapılacak ve millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak.
Çekiliş büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.
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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Milli Piyango çekiliş sonuçları ve amorti bilgileri, çekilişten hemen sonra haberturk.com veya www.millipiyangoonline.com adresi üzerinden kolayca öğrenilebilecek.