2021, 2022, 2023, 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye çıkan numaralar yılbaşı çekilişi öncesi merak konusu oldu. 2025 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi 31 Aralık Salı bugün gerçekleştirilecek. Canlı yayınlanacak çekilişte 600 Milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini ya da sahiplerini bulacak ve para kazanan numaralar da belli olacak. Bilet alan kişiler geçtiğimiz yıllara ait büyük ikramiye numaralarını ve en çok çıkan rakamlar için araştırmalara başladı. Peki Geçen yıllarda büyük ikramiye hangi numaralara çıktı? 2021, 2022, 2023, 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye çıkan numaralar hangileri? İşte detaylar.