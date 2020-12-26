2020’nin en iyi 12 aksiyon filmi

TENET
Christopher Nolan’ın yazıp yönettiği film, John David Washington’ın canlandırdığı ana karakterin gelecekten gelen tehdide karşı dünyanın yok oluşunu engellemeye çalıştığı bir bilimkurgu hikâyesi anlatıyor. Öykü, ajan ve zaman yolculuğu filmlerini hatırlatıyor. Film boyunca karakterlerin bazı nesneleri ele geçirmek amacıyla yaptığı operasyonlar, soygun filmlerini getiriyor akla… Nolan, Marvel ve DC Comics egemenliğindeki çağdaş aksiyon sinemasına yeni bir alternatif getiriyor. Baştan sona bilgisayarlarda dijital olarak tasarlanan hayal alemlerine oranla daha sahici mekânlar kullanıyor. Büyük bir konser salonunda geçen çarpıcı açılış sahnesi dahil olmak üzere ‘Tenet’, eski usul gerçekçi aksiyon filmlerinin havasını taşıyor. Nolan’ın tümüyle dijital efektlere ve maketlere başvurmak yerine gerçek bir Boeing 747’yi kullanmayı tercih ettiği havalimanı sahnesi de çok iyi… Özellikle zamanın tersine çevrildiği sahnelerde şahane çekimler var. Sözgelimi, otoyolda geçen otomobil takip sahneleri aksiyon severleri fazlasıyla mutlu edecek özellikler taşıyor.
YIRTICI KUŞLAR VE MUHTEŞEM HARLEY QUINN
(Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)
‘Yırtıcı Kuşlar’, aksiyon olarak türün meraklılarını hayal kırıklığına uğratmayacak bir film... Yönetmen Cathy Yan, son yıllarda süper kahraman filmlerinin kendini kaptırdığı karanlık estetiği, daha enerjik, neşeli, canlı bir dünyaya dönüştürüyor. Hikâyede kötü erkeklere karşı birleşen kadınların dayanışması dışında dişe dokunur bir yan bulmak biraz zor. Ama hikâyenin zayıflığını unutturan bir özelliği var filmin... Başta Harley Quinn olmak üzere karakterlerin iyi çizilmesi... Renee Montoya'da Rosie Perez, Black Canary'de Jurnee Smollett-Bell, Cassandra Cain'de Ella Jay Basco, ellerinden gelenin en iyisini yapıyor ve filme önemli katkılarda bulunuyorlar. Filmin bir başka artısı, mizah duygusu... Mizah tümüyle karakterler ve onların arasındaki ilişkiler üzerinden ilerliyor... Mary Elizabeth Winstead'in kırılganlık, öfke ve saflık arasında gidip gelen Helena Bertinelli / The Huntress karakteriyle çok iyi ve eğlenceli bir performans çizdiğini belirtelim. Karakterlerden bize doğru akan feminen enerjiyi filmin üslubunda da görmek mümkün.
THE GENTLEMEN
Matthew McConaughey, Hugh Grant, Colin Farrell ve Charlie Hunnam’ın oynadığı filmin “beyefendiler” anlamına gelen isminin ironik bir yan anlamı var kuşkusuz. İki beyefendi iş adamının uygar görünümlü satış görüşmesiyle başlayan süreç, çok kanlı bir olaylar zincirine doğru evriliyor... Filmin en parlak yanı, yönetmen Guy Ritchie'nin daha sete girmeden, senaryo yazarı olarak masa başında sergilediği hikâye anlatma ustalığı... Yer yer sürprizler içeren, unuttuklarımızı veya gözümüzün önünde duranları hatırlatan oyunbaz bir akışı var filmin... Ama asıl eğlenceli olan, karakterlerin gizli hedefleri ortaya çıktıkça büyük resmin şekilleniyor olması... Ritchie belli ki burada kara komedilerin yapısından faydalanıyor. Herkesin kendi hedefi peşinde koştururken ortaya çıkardığı matrak ve çılgın kaosa odaklanıyor... “The Gentlemen”, mizah duygusunu ihmal etmeden, seyirciyi eğlendirmesini bilen bir suç filmi...
MULAN
Salgının hafiflediği yaz aylarında sinema salonlarında gösterime giren 200 milyon dolar bütçeli Hollywood yapımı ‘Mulan’, gösterişli, oyalayıcı ve estetik açıdan şık bir aksiyon… Mulan (Yifei Liu),erkek kılığına girerek yaşlı babasının yerine İmparator’un ordusuna katılıyor. Bir süre sonra, en az bir erkek kadar iyi savaşçı olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. İlerleyen bölümlerde ise cinsiyet ayrımcılığına karşı duruyor. Niki Karo’nun yönettiği ‘Mulan’ Uzakdoğu dövüş sineması ile Amerikan aile filmi geleneğini birleştiriyor. İnsanların yer çekimine meydan okuduğu fizik ötesi becerilerle dövüştüğü Hong Kong usulü ‘wuxia’ filmlerinden de esinlenildiği kesin… Kılıçlı, sopalı çatışma sahnelerinde akrobasi ile dövüş, estetize edilmiş bir koreografiyle buluşuyor. Li Gong’un canlandırdığı, yer yer Malefiz’i çağrıştıran Xianniang’ın doğaüstü yetenekleriyle fantezi türüne de yelken açan bir film seyrediyoruz…
THE OLD GUARD
Fas’ta karşımıza çıkan ve ‘paralı asker’ timi diye düşündüğümüz Andy (Charlize Theron) ile ekibi, Güney Sudan’da rehin tutulan bir grup genci kurtarmak için harekete geçiyor. Andy ve arkadaşlarının önce ölüp sonra canlandıklarını gördüğümüzde, bilimkurgu motifleri taşıyan bir aksiyon filmi seyrettiğimizi düşünüyoruz. Ama kanlı canlı insanlar oldukları gerçeğini anlamakta gecikmiyoruz. Bir noktadan sonra, süper kahramanlardan çok farklı olmadıklarını anlıyoruz. Ama kendilerine özgü kostümleri, maskeleri yok. Tümüyle gizli ve kimliksiz bir hayatı sürdürmekten yanalar. ‘The Old Guard’ı süper kahraman filmleriyle kıyasladığımızda, türe getirilen yeni bir yorumdan söz etmek mümkün… Öyküyü şekillendiren asıl mesele ise ölümsüzlük fikri… Gina Prince-Bythewood’un yönettiği ‘The Old Guard’ hareket ve gerilimden ziyade çatışma ve dövüş sahneleriyle aksiyon kuran bir film… (Netflix)
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