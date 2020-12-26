2020’nin en iyi 12 aksiyon filmi

EXTRACTION

Chris Hemsworth’un oynadığı cesur paralı asker Tyler Rake, lise çağındaki Ovi’yi (Rudhraksh Jaiswal) kurtarmak için geldiği Dakka’da sadece çetenin değil yüzlerce asker, polis ve ödül avcısı sivilin hedefi olur. Tek derdi kendi canı ve para olsa, kısa sürede kurtulabileceği bir durumdur bu… Ama o, hayatını kaybetme pahasına, doğru olanı yapmak ister. ‘Extraction’, grafik şiddet üzerine inşa edilmiş bir film… Yakın fiziksel dövüş ve silahlı çatışma sahnelerinin her çeşidi var. Tüm bu sahnelerin türün meraklılarını tatmin edecek kadar iyi tasarlanıp çekildiğini söyleyebilirim. Özellikle 12 dakikalık, tek plan olarak çekilen sahne, filmin yönetmeni Sam Hargrave’in aksiyon estetiği konusundaki iddiasını gösterir nitelikte… Aksiyon standartları ve teknik konusunda, ‘Extraction’ hayli tatmin edici bir film… Ama özellikle Tyler’ın temsil ettiği ‘beyaz kurtarıcı’ imgesi rahatsız edici… Tyler’ın tek başına bu kadar çok ‘düşman’ Bangladeşliyi öldürmesi, amaç öyle olmasa da, ister istemez filmi ırkçı hale getiriyor. (Netflix)