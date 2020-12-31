2020’de çocuklar en çok ne okudu?

Pandemi süreci çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması açısından son derece verimliydi. Evde geçen süreçte aileler pek çok aktivitenin yanında kitapların gücünden de yararlandı. En çok satın alınan çocuk kitapları listesinde ilk sırayı Harry Potter ve Felsefe Taşı alırken, ikinci sırayı Küçük Prens ve üçüncü sırayı da Çizgili Pijamalı Çocuk aldı.

1) Harry Potter ve Felsefe Taşı 1.Kitap, J.K. Rowling

Genç büyücü Harry Potter'in takdim edildigi Harry Potter serisindeki ilk roman. Türkiye'de ise ilk kez Kasım 1999 tarihinde Dost Kitabevi Yayinlari'ndan Mustafa Bayindir'ın çevirisiyle, daha sonra ise 1 Nisan 2001 tarihinde Yapı Kredi Yayınları tarafından Ülkü Tamer'in çevirisiyle basılmıştır.

Küçük yaşta ailesini kaybeden Harry Potter, anne ve babasının da mezun olduğu Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu müdürü Albus Dumbledore tarafından kapılarına bırakıldığı günden beri teyzesi, eniştesi ve kuzeni Dudley ile birlikte büyünün gerçek olduğundan dahi habersiz bir şekilde yaşamaktadır. Eniştesi, teyzesi ve kuzeni Harry’e çok kötü davranmaktadırlar ve Harry merdiven boşluğunun altındaki bir odada yaşamaktadır. Çok mutsuz bir çocukluk geçiren Harry’nin 11. doğum günü yaklaşmaktadır.

Harry Potter sıradan bir çocuk olduğunu sanırken, bir baykuşun getirdiği mektupla yaşamı değişir. Başvurmadığı halde Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’na kabul edilmiştir. Burada birbirinden ilginç dersler alır, iki arkadaşıyla birlikte maceradan maceraya koşar. Yaşayarak öğrendikleri sayesinde küçük yaşta becerikli bir büyücü olup çıkar.

2) Küçük Prens, Antoine de Saint-Exupery

Orijinal ismi Le Petit Prince. Antoine de Saint-Exupery tarafından yazılan ve çizilen Küçük Prens'in konusu bir çocuğun bakış açısından yetişkinlerin hayatları olarak açıklanabilir. Hikâye ilk defa 6 Nisan 1943’te hem Fransızca hem İngilizce olarak yayımlandı. 12 kez sinemaya uyarlandı. Türkçede 15 farklı çeviri yapıldı; çevirmenler arasında Tomris Uyar ve Cemal Süreya, Azra Erhat, Selim İleri, Sumru Ağıryuruyen, Fatih Erdoğan, Nihal Yeğinobalı vardır. Türkiye'de 204 yayınevi tarafından basılmıştır. Müzik, tiyatro ve sinema başta olmak üzere farklı sanat dallarındaki eserlere ilham vermiş Küçük Prens tüm dünyada en çok basılan ve satılan kitaplar arasındadır. 250'den fazla dile çevrilmiştir.

Kitapta yetişkinlerin günlük dertlerle çok fazla ilgilenerek hayattaki önemli şeyleri kaçırdıkları anlatılır. Tüm dünyada klasik haline gelmiş olan eser kurgusal türdedir. Bir çocuk kitabı gibi görünse de her yaştaki okuyucuya dersler verecek nitelikte mesajlara sahip edebi değeri yüksek bir eserdir. Kitap toplamda 27 bölümden oluşur; çöle düşen bir pilotun burada baş karakter ile karşılaşmasından sonra yaşadıklarını ve Küçük Prens'in gezegenlere yaptığı yolculuklarda gördüğü yetişkinlerin tavırlarını irdelemesini anlatır.

“Hoşça git,” dedi tilki. “Vereceğim sır çok basit:

İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir.

Gerçeğin mayası gözle görülmez.”

Küçük Prens unutmamak için tekrarladı:

“Gerçeğin mayası gözle görülmez.”

3) Çizgili Pijamalı Çocuk, John Boyne

İrlandalı yazar Johne Boyne’un 2006 yılında yayınladığı Çizgili Pijamalı Çocuk, bir çocuk kitabı olarak yazılmasına rağmen yetişkinleri de etkisi altına alabilen bir kitap. Johne Boyne kitabın ilk taslağını az uyuyarak sadece 2,5 günde tamamladı. Kitap 2006’da yayınlandığında 5 milyondan fazla sattı. Eser, 2008 yılında sinemaya uyarlandı. Nazi Almanyası’nın iç yüzünü 9 yaşındaki bir çocuğun gözünden anlatan Boyne, savaşın tüm etkilerini gerçekçi bir ifade ile ele alıyor. Kitabın konusu savaşın ortasında kalan bir Alman ve bir Yahudi çocuğun masum arkadaşlıkları.

Bruno, henüz dokuz yaşındadır. Annesi, babası ve Gretel adındaki ablası ile birlikte Berlin’de büyük bir evde yaşar. İkinci Dünya Savaşı’nın sürdüğü o yıllarda Almanya’da Führer hüküm sürmektedir. Bruno’nun babası ise bir Nazi subayıdır. Bruno, bir gün akşam yemeğinde Führer’i evlerinde ağırlayacaklarını öğrenir. Bu, o ve ev ahalisi için oldukça heyecan vericidir; çünkü söylenilenlere göre Führer önemli bir kişidir. O akşam yemeğinde ise Bruno’nun babası terfi alır. Bu durum, oldukça sevindirici bir haber olsa da Bruno için değildir. Çünkü ailenin Auschwitz’e taşınması gerekmektedir. Bu da Bruno’nun çok sevdiği evinden ve arkadaşlarından ayrılması anlamına gelir.

Yeni ev, Bruno için oldukça sıkıcıdır. Evlerinin etrafında askerler dışında hiçbir ev yoktur. Bruno ise askerlerden nefret etmektedir. 12 yaşındaki ablasıyla birlikte Bruno, Berlin’e büyük bir özlem duyar. Bir gün Bruno, camdan bakarken tel örgülerin ardındaki çizgili pijamalı adamları ve çocukları fark eder. Babasına onların kim olduğunu sorduğunda Yahudi oldukları yanıtını alır. İçindeki meraka yenik düşen Bruno, bir öğle saatinde tel örgü boyunca bir gezintiye çıkar. Bu gezinti, daha sonraları çok seveceği arkadaşı Schmuel ile tanışmasına vesile olacaktır.

4) Kraliçeyi Kurtarmak, Vladimir Tumanov

Rus asıllı Kanadalı profesör Vladimir Tumanov'un, oğluna matematiği sevdirmek için kaleme aldığı Kraliçeyi Kurtarmak romanı 100. baskı yaptı. Tumanov oğlu Aleks'in matematikten nefret edip fantastik romanları tercih ettiğini fark edince bu romanı kaleme almıştır. Çocukları soluksuz bir serüvene sürükleyen kitabın özgün çizimlerini Sadi Güran hazırlamıştır.

Matematikle arası iyi olmayan Aleks Isaac Fog, bir gün yolda gezerken bir kalem bulur. Bu kalemi begenir ve çantasina koyar. Ertesi günkü matematik sinavinda bu kalemi kullanmayi dener ve kalemin en zor problemleri bile çözdügünü fark eder. Bunu hemen en iyi arkadasi Sam'e söyler. Bir gün Sam ve Aleks evde ders çalisirlar. Aleks, kitapliginda daha önce hiç görmedigi bir kitap görür. Aralarina Vanessa da katilir. 3 arkadaşın kitaptaki 400 matematik sorusunu çözmeleri gerekir. Eger bütün bilmeceleri çözerlerse Kraliçe Jayden kurtulacaktir. Ama bu, düsündüklerinden daha zor bir görevdir.

5) Kral Şakir 9 Muhtişim Dedektifler!, Varol Yaşaroğlu

Olağanüstü olayların eksik olmadığı mahallemizde yepyeni maceralara hazır mısınız? Babam Remzi ve Fil Necati Ağabey, Muhtişim Dedektifler olarak yine iş başındalar. Bakalım mahallemizdeki Kurt Adam’ı bulabilecekler mi? Fil Necati Ağabey’in yanlış anlamalarına, iştahına ve sakarlıklarına rağmen üstesinden hep birlikte geldiğimiz birbirinden heyecanlı, aksiyon dolu hikâyeler sizi bekliyor.

6) Hayvanlar Senfonisi, Dan Brown

Maestro Fare ve müzisyen arkadaşlarıyla ormanların ve denizlerin derinliklerinde gezin! Kitabın içinde büyük mavi bir balina, hızlı çitalar, minik böcekler ve zarif kuğularla karşılaşacaksın. Üstelik her birinin seninle paylaşacağı bir sırrı var. Yol boyunca Maestro Fare'nin senin için bıraktığı sürprizleri bulabilirsin.

Örneğin; saklanmış bir arı, ipuçları veren karışık harfler, hatta çözmen için şifreli bir mesaj. New York Times'ın en çok satanlar listesinin bir numaralı yazarı Dan Brown, son derece eğlenceli, gizemli ve müzikli bu ilk resimli kitabı Hayvanlar Senfonisi ile çocuklarla buluşuyor.

7) Kıtkıt'ın Az Çok Gerçek Maceraları, Henry Cole

Henk’in evcil hayvanı Kıtkıt’ın hayatı basit ve sessizdi...Ta ki Henk’in kardeşi Kıtkıt’ı uzaktan kumandalı bir uçağa bindirip kontrolü kaybedene kadar. O artık pek rahat ettiği ayakkabı kutusunda yaşamıyor! Ormanda kayboldu, eve dönüş yolunu bilmiyor ve bir de tehlikeli düşmanı var. Neyse ki ormanda karşılaştığı bir grup yeniarkadaş, uçağını bulup tamir etmesine yardımcı olacak, Kıtkıt da böylece eve dönmeyi deneyebilecek.

Ama... Bakalım her şey yolunda gidecek mi? Dünyaca ünlü çok satan çocuk kitaplarının yazarı Henry Cole’un kaleme aldığı, sevimli hayvan karakterler, heyecan verici bir macera ve aksiyon dolu bu muhteşem kitabı elinizden bırakamayacaksınız…

8) Her Güne 1 Aktivite-90 Aktivite Kolektif

Çocukların gelişimlerini destekleyen birbirinden eğlenceli tam 60 aktivitenin yer aldığı kitapta, dikkat ve görsel algı çalışmalarından matematik çalışmalarına, çizgi çalışmalarından ses çalışmalarına kadar geniş yelpazede alıştırma mevcut. Görsel eşleştirme ve ayırt etme, görsel kopyalama ve tamamlama, sözel-görsel bağlantı kurma, parça-bütün sorularıyla labirent, sudoku, örüntü, eşleştirme, karşılaştırma, sıralama ve gruplama, toplama-çıkarma, belirtilen renklere göre boyama, şekillerin belirttiği renklere göre boyama, rakamların belirttiği renklere göre boyama, kesik çizgi birleştirme, nokta birleştirme, rakam sırasına göre nokta birleştirme, sözel ve sayısal mantık alıştırmaları; kitabın nitelikli içeriğini oluşturan unsurlardan sadece bazıları. Bu kitap sayesinde çocuklar, 60 gün boyunca hem eğleniyor hem de akademik becerilerini geliştiriyorlar.

9) Kağıttan Son Turna Kuş, Kerry Drewery

Günümüz Japonya'sından, nükleer bombanın Hiroşima'yı mahvettiği güne uzanan, kalplerdeki umudu yeşertecek unutulmaz bir roman. Mizuki'nin büyükbabası Ichiro, karısının vefatından sonra değişmiştir. O neşeli ve mutlu kişi gitmiş; yerine yıllardır biriken pişmanlıkların ezdiği, hayatla bağlarını koparmış Ichiro gelmiştir. Bu değişimin sebebi, Ichiro'nun ergenlik çağında yaşadığı Hiroşima'ya nükleer bombanın atıldığı günde gizlidir. Mizuki büyükbabasını yıllarca herkesten sakladığı anlatması için cesaretlendirir.

Ergenlik çağındaki Ichiro, evinde arkadaşı Hiro'yla beraber vakit geçirirken dehşet verici nükleer bombanın atılmasıyla kör edici bir parlamaya şahit olur. İki arkadaş, çok ağır hasar almış bu şehirde büyük cesaret sergileyerek Hiro'nun beş yaşındaki kız kardeşi Keiko'yu bulmaya çalışırlar. Ichiro ve Hiro Keiko'yu kurtarabilecek midir? Peki ya Ichiro babasına ve Hiro'ya verdiği sözleri tutabilecek midir? Bir Japon efsanesine göre, kâğıttan bin tane turna kuşu katlama sabrını gösterenlerin dilekleri gerçek olurmuş. Ichiro, yapması gereken son turna kuşunu tamamladığında her şey yoluna girecek mi? Üzerinden bunca yıl geçmiş bir söz için Mizuki büyük babasına yardım edebilecek mi?