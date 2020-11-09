ÖSYM, YÖKDİL 2020 sınavına girmek isteyen adaylar için resmi internet sitesinden geç başvuru yapılabileceğini duyurdu. Başvuru haftasında başvurusunu tamamlayamamış adayların başvuru yapabilmeleri için açılan geç başvuru gününde saat 23.59'a kadar başvurular alınacak. 2020-YÖKDİL/2 geç başvuru nasıl yapılır? 2020-YÖKDİL/2 geç başvuru yap!
2020-YÖKDİL/2 NEDİR?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL),Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında imzalanan protokol uyarınca, ÖSYM tarafından yapılacaktır.
Sınav, Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla; İlkbahar Döneminde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında, Sonbahar Döneminde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde
sadece Sosyal Bilimler alanında olmak üzere yılda iki kez yapılacaktır.
2020-YÖKDİL/1 Sınavı, 1 Mart 2020 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır.
2020-YÖKDİL/2 Sınavı, 13 Aralık 2020 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında
yapılacaktır.
2020-YÖKDİL/2 SINAVI SAAT KAÇTA?
Sınav, saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir.
2020-YÖKDİL/2 BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin Aday
İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını
tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59’da sona erecektir.
2020-YÖKDİL/2 BAŞVURU KILAVUZU
2020-YÖKDİL BAŞVURUSUNU YAPMAK İÇİN YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZUNU KESİNLİKLE İNCELEYİNİZ.
2020-YÖKDİL/2 BAŞVURU KILAVIZINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2020-YÖKDİL/2 GEÇ BAŞVURU YAP
2020-YÖKDİL/2 GEÇ BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
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