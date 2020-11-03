Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları adaylar tarafından merak ediliyor. 2020 TUS sonuçları yarın açıklanacak. 2020 TUS sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

TUS SINAVI NEDİR?

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi

Yönetmeliği (TUEY),Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık

Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi

görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM)

tarafından yürütülecektir.

Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel

kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli

durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunacaktır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav

sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut

kontenjanlara yerleştirmektir.

2020 TUS SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları ÖSYM tarafından internet aracılığıyla ilan

edilir. 2020 TUS sonucunu öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilirler.

2020 TUS SONUÇLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ