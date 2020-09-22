2020 yılının sonbahar mevsimi de geldi çattı. Google bu mevsimi Doodle olarak ayarlayarak kullanıcılarına bildirdi. 2020 Sonbahar mevsimi hakkında detayları derledik.

SONBAHAR NEDİR?

Sonbahar veya güz, yaz ile kış mevsimleri arasındaki mevsimdir. Güz, Hazan ve Bağ bozumu isimleriyle de anılır. Kuzey yarım kürede Eylül, Ekim ve Kasım; güney yarım kürede ise, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına denk gelir.

SONBAHAR VE DİĞER MEVSİMLER HANGİ TARİHLERİ KAPSAR?

Mevsim, Dünya'nın eksen eğikliğinin etkisiyle beraber, Güneş çevresindeki yıllık hareketi sonucu Dünya üzerinde yaşanan birbirinden farklı, ortalama hava durumu koşullarına verilen isimdir. İlkbahar, Yaz, Sonbahar ve Kış olmak üzere dört mevsim vardır. Bu dört mevsim yine Dünya'nın eksen eğikliği ve Güneş etrafındaki hareketleri nedeniyle 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül ve 21 Aralık tarihlerinde değişir.

21 Mart-20 Haziran kuzey yarımkürede İlkbahar, güney yarımkürede Sonbahar mevsimidir.

21 Haziran-22 Eylül kuzey yarımkürede Yaz, güney yarımkürede Kış mevsimidir.

23 Eylül-20 Aralık kuzey yarımkürede Sonbahar, güney yarımkürede İlkbahar mevsimidir.

21 Aralık-20 Mart kuzey yarımkürede Kış, güney yarımkürede Yaz mevsimidir.

SONBAHAR ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Gündüzler kısalır, geceler uzar. Güneş, erken batar. Daha az ısı ve ışık verir. Serin, yağmurlu ve rüzgarlı günlerin sayısı artar. Kış mevsiminin habercisidir.

Ağaçların yaprakları sararmaya ve dökülmeye başlar. İğne yapraklı ağaçlar (Çam, ardıç vb.) yapraklarını dökmezler. Çiçeklerdeki çiçek sayısı azalır. Etraftaki otlar ve çimenler kurur.

2020 SONBAHAR DOODLE

Google, bugün (22 Eylül) hazırladığı özel doodle ile kuzey yarımküre için yaz mevsimine veda sonbahara merhaba dedi. İşte o doodle...