2020 Ramazan Bayramı ne zaman?

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Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı ne zaman sorusu merak konusu oldu. On bir ayın Sultanı Ramazan Bayramı yeni yılın gelmesiyle beraber sabırsızlıkla bekleniyor.. Ramazan ayında Oruçlar tutulur, İbadetler yerine getirilir. Peki Ramazan ayından hemen sonra olan Ramazan bayramı ne zaman? İşte Ramazan Bayramı tarihleri
Ramazan ayı
İslam dininin inancına göre Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya başlanılan aydır. Bu ayda oruç tutmak İslam'ın beş Şartı'ndan birisidir. Ayın hilal görünümünün ilk görülüşünden itibaren 29 veya 30 gün boyunca Ramazanın sürdüğü hadislerden alıntılanarak hesaplanmıştır.
Müslümanlara Kur'an'ın ilk ayetlerinin vah yedildiği Kadir Gecesi bu ayın içindedir. Hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak kabul edilir. Kadir gecesi ile ilgili Kur'an'ın 97. süresi olan Kadir Suresinin ilk üç ayetinde Şüphesiz, biz O'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır denmektedir. Ramazan orucunun tutulduğu bu ay boyunca gündoğumundun önceki alacakaranlık ile günbatımından sonraki alacakaranlık arasında yemek-içmek ve cinsel ilişkide bulunmak Müslümanlara yasak kılınmıştır. Mükellef olan Müslümanların Ramazan orucunu tutması farzdır. Bakara Suresi'ne göre Kur'an'ın İslam peygamberi Muhammed'e gönderilmesi Ramazan ayında başlamıştır ve bu ay içinde "oruç" tutmak Müslümanlara emredilmiştir. İlgili ayet şöyledir:
O Ramazan ayı ki irşadı için, hak ile batılı ayırt eden, hidayet ve deliller halinde bulunan Kur'an onda indirildi. Onun için sizden her kim bu aya erişirse oruç tutsun. Kim de hasta veya yolculukta ise tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza etsin. Allah size kolaylık diliyor, zorluk dilemiyor. Bir de o sayıyı tamamlamanızı ve size gösterdiği doğru yol üzere kendisini yüceltmenizi istiyor. Umulur ki, şükredesiniz! (Bakara 185)
Ramazan ayında oruç tutanların imsak saati yani sabah namazı vakti girmeden önce belirli saatte yedikleri yemeğe ve bu yemeğin yendiği zaman aralığına sahur denir. Gün sonunda akşam ezanı okununca orucun açılmasına ve bu esnada yenen yemeğe iftar denir.
2020 Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı 1. günü
24 Mayıs 2020 pazar günü
2. günü
25 Mayıs 2020 pazartesi günü
3. günü ise
26 Mayıs 2020 salı günü
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