Bol festivalli, konserli, sergili, tiyatrolu koskoca bir 2019 yılını geride bıraktık... Yeni yılın ilk ayında da konser programları, sergi alanları yine dopdolu! Peki ocak ayında hangi oyunlara gitmeli? Hangi konserler dinlenmeli, hangi sergileri görmeli? Ocak ayında kültür ve sanatın nabzını tutmak için takvimi inceleyin!

HABERTURK.COM

Ocak ayında gerçekleşecek konserler, sergiler, oyunlar ve diğer kültür-sanat etkinlikleri için etkinlik takvimine göz atın!

MÜZİK VE FESTİVALLER

İş Sanat 2019-2020 Sezonu

İş Sanat’ın yeni konser sezonu 14 Kasım akşamı Thomas Rösner yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve keman sanatçısı Demirhan Gökbudak konseri ile başladı. Klasik müzikten caza, dünya müziğinden dans gösterilerine, yerli projelerden şiir dinletilerine ve çocuk oyunlarına uzanan pek çok etkinliğin yer aldığı program yedi ay boyunca devam edecek. Bu ay, 3 Ocak'ta The Johann Strauss Gala, 12 Ocak'ta Robot Pinokyo, 15 Ocak'ta Muzaların Türküsü, 22 Ocak'ta Cahit Berkay'ın Antolojisi, 24 Ocak'ta Antonio Zambujo, 26 Ocak'ta Fırtına: Beethoven - Shakespeare, etkinlikleri sanatseverlerle buluşacak.

Birsen Tezer, 3 Ocak

KadıköySahne İstanbul

İlk albümü Cihan'ı 2009 yılının Temmuz ayında yayımlayan Birsen Tezer, uzun süredir sahnede de birlikte çalıştığı müzisyen arkadaşları Derin Bayhan (davul),Emre Tankal (elektrik gitar),Gürol Ağırbaş (bas gitar),Tunç Öndemir (akustik gitar) ile yola ikinci albümleri "İkinci Cihan" ile devam ediyor. Büyülü sesiyle Birsen Tezer, KadıköySahne'de sizlerle...

Selami Şahin & Semi Jazz, 3 Ocak

Moda Kayıkhane ve Jolly Joker Kartal

Selami Şahin Semi Jazz Orkestrası’yla beraber en sevilen şarkılarını yepyeni bir aranjmanla dinleyicilerine sunuyor.

Haluk Levent, 9 Ocak - 8 Mart

İstanbul ve İzmir

Haluk Levent unutulmaz şarkılarıyla İstanbul ve İzmir'de sahne alıyor.

Yıldız Tilbe, 10-15-22 Ocak

İstanbul'un çeşitli yerleri

Yıldız Tilbe sevilen şarkılarıyla dinleyicileriyle olacak.

Bülent Ersoy ve Fatih Ürek, 11 Ocak

Günay Restaurant

Bülent Ersoy ve Fatih Ürek sevilen şarkılarıyla hem eğlendirecek, hem hüzünlendirecek.

Cengiz Kurtoğlu, 11 Ocak

Nossa Costa İstanbul

Aşk acısını en duygulu haliyle şarkılarına döken Cengiz Kurtoğlu, hayranlarının kulaklarının pasını silmeye geliyor.

Şebnem Ferah, 11 Ocak

Bostancı Gösteri Merkezi

Türk Rock müziğinin kraliçesi Şebnem Ferah, insanın ruhuna dokunan şarkıları ve muhteşem sahne performansıyla dinleyicilerini coşturacak.

Gülsin Onay, 16 Ocak

Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi

Gülsin Onay Dünya’da Çocuk Felci ile Mücadeleye destek için Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde...

Vodafone Red Katkılarıyla: Rivayet Radyosu, 16 Ocak

DasDas İstanbul

Mert Fırat’ın Sabahattin Ali’den hikayeler okurken, Korhan Futacı ve orkestrası müzikleriyle sahnede olacak. İçinden müzik geçen öykülerle buluşmaya hazır olun.

Alexander Chaushian - İstanbul Resitalleri, 18 Ocak

Sakıp Sabancı Müzesi the Seed

Tchaikovsky ve ARD gibi iki önemli uluslararası yarışmanın ödüllü ismi 1977 Yerevan doğumlu viyolonselci Alexander Chaushian, 18 Ocak'ta Sakıp Sabancı Müzesi the Seed'de!

Pilli Bebek, 17 Ocak

The Wall Saloon & Performance

1993’te Cem Kısmet (vokal, gitar) tarafından Ankara'da kurulan Pilli Bebek, başarıyı, "tasarlanmış olanla hayata geçirilenin örtüşmesi" olarak tanımlıyor. Gitar ve vokalde Cem Kısmet, bas gitarda Can Yücel Korkut, gitar ve geri vokalde Emre Yalçıntaş ve davulda Çağlar Aytan'dan oluşan grup en sevilen şarkılarıyla Kadıköy’de…

Pera Palace Cumartesi Konserleri, 18 Ocak - 9 Mayıs

Merve Kocabeyler (arp),18 Ocak 2020, Cumartesi, 11:00

Uluslararası yarışmalarda kazandığı birinciliklerle ülkemizin en parlak arp sanatçılarından Merve Kocabeyler, arpın renkli doğasını ‘Bir Arp Sabahı’ başlıklı konserle, İstanbullu müzikseverlerle buluşturacak.

Gaye Su Akyol, 18 Ocak

Dorock XL

Gaye Su Akyol ‘Develerle Yaşıyorum’u 2014’te yayımladıktan kısa süre sonra dikkatleri üzerine çekti. İlk uluslararası albümü olma özelliği de taşıyan 2. albümü “Hologram İmparatorluğu” ile Türkiye, Avrupa, Orta ve Uzak Doğu’dadinleyicilerle buluşarak müziğinde oluşan Doğu-Batı sentezini dinleyicilerinde de yakalamayı başardı. Geleneksel müziğin, fütürist surf’ün ve post-punk’ın zıtlıklarını psikedelia’yla bir araya getiren Gaye Su Akyol, 18 Ocak'ta Dorock XL Kadıköy 'de sizlerle...

Best of Mazhar Alanson, 29 Ocak

Caddebostan Kültür Merkezi

Ah Bu Ben, Yandım Yandım, Benim Hala Umudum Var ve daha pek çok şarkısıyla Mazhar Alanson, 29 Ocak akşamı Caddebostan Kültür Merkezi Sahnesi'nde müzikseverler ile buluşuyor.

TİYATRO

Oblomov, 2 Ocak

Barış Manço Kültür Merkezi

Türkiye'de ilk defa sahnelenen Ivan Gonçarov'un ölümsüz klasiği Oblomov, 2. sezonda da tiyatroseverler ile buluşuyor. Büyük bir komedi aksiyonu ile başlayıp melodramatik bir aşk hikayesine dönüşen Oblomov'da, Erdem Topuz, Cüneyt Vural, Işık Tolgay, Arzu Suriçi Kireççi ve Çağatay Varol oynuyor.

On Küçük Zenci, 4 Ocak - 1 Mart

İstanbul, Tekirdağ, Muğla, Denizli, Antalya

Birbirini tanımayan 10 Kişi Zenci adasında verilecek bir partiye davet edilir. Farklı mesleklere ve apayrı kişiliklere sahip bu on kişi aslında neden orada olduklarını öğrendiğinde artık herkes için çok geçtir…. Kafanız karışacak, nefesiniz kesilecek, içinizdeki dedektif canlanacak ve tek bir soru soracaksınız bu adada gerçekten sadece 10 kişi mi var? Eğer öyleyse… Agatha Christie’nin ölümsüz eseri On Küçük Zenci ile Yeşilçam’ın unutulmaz aktörü Ediz Hun ilk kez tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşuyor.

Cimri, 5-22-24-29 Ocak

Caddebostan Kültür Merkezi ve Çevre Tiyatrosu

Fransız komedya yazarı Moliere'in ünlü eseri Cimri sahnelenmeye devam ediyor. 17. yüzyılda yaşamış Fransız komedya yazarı Moliere'in ünlü eseri Cimri'de belli bir zümreye bakmakla bir genelleştirmeye bakmak arasındaki pencereden birçok insanın ve ailelerin iç ve dış yapısına bakacak, garip rastlantılara tanık olacaksınız. Bir de ünlü oyuncu Serkan Keskin'in performansını izleme şansı bulacaksınız.

CMYLMZ - Diamond Elite Platinum Plus, 5 Ocak

Bostancı Gösteri Merkezi

Cem Yılmaz, yeni gösterisi CMYLMZ - Diamond Elite Platinum Plus ile Bostancı Gösteri Merkezi’nde.

Burada Olan Burada Kalır - Can Yılmaz & Zafer Algöz, 11-29 Ocak

Bursa, İstanbul, Ankara, İzmir

Son zamanlarda özellikle sosyal medya üzerindeki paylaşımları ile büyük beğeni toplayan Can Yılmaz ve Zafer Algöz, takipçilerinin birlikte gösteri yapın çağrısına daha fazla kayıtsız kalamadı. ‘Burda Olan Burda Kalır’ adını verdikleri gösterileri ile seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor.

Ata Demirer Gazinosu, 17 Ocak - 29 Şubat

Konya, Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir

Ata Demirer kendine has üslubuyla bir yandan şakalarıyla seyirciye kahkahalar attırıyor, bir yandan da şarkılarıyla, tiyatro sahnesine hoş bir seda getiriyor. Demirer’e sahnede Taşkın Sabah yönetiminde bir orkestra ve zaman zaman dansçılar eşlik ediyor. Ünlü komedyen gösterisinde hem stand-up yapıyor hem ‘tek kişilik gazino’ oluyor!

Güneyli Bayan, 10 Ocak - 26 Ocak

İstanbul

Anılarıyla sansasyon yaratan bir kadının, 1950'lerdeki McCarthy çetesinin o dönemde yaratığı baskıyla kısıtlanmış sanat ve politikayla savaşının, iç dünyasına yansıması... Rutkay Aziz'in yönettiği Güneyli Bayan izleyicisiyle buluşuyor. Oyunda Rutkay Aziz'e Dolunay Soysert eşlik ediyor.

Notre Dame'in Kamburu Müzikali, 3 0cak - 31 Mart

İstanbul, Uşak, İzmir , Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Ankara

Quasimodo; çirkinliğiyle alay eden ondan korkan halkın içine karışmayan, insanların söylediklerini alay veya lanet saymayan, insanlara duyduğu kini her gün büyüyen biridir. Bir gün Esmeralda ile tanışır ve ona aşık olur. Victor Hugo’nun ölümsüz eseri; Notre Dame'in Kamburu Müzikali, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

SERGİ VE MÜZELER

Lütfi Özkök: Portreler, 21 Aralık 2019 – 3 Mayıs 2020

İstanbul Modern

İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi, yazar ve sanatçı portreleri ile uluslararası alanda tanınan fotoğraf sanatçısı Lütfi Özkök’ün (1923-2017) hayatını geçirdiği Stockholm, İsveç’teki arşivinden derlenen bir portre seçkisine ev sahipliği yapıyor. 1950’li yıllardan itibaren edebiyat ve sanata yön veren 80 ismin fotoğrafından oluşan sergi, izleyiciyi portre fotoğrafının sunduğu anlamlar üzerine düşünmeye davet ederken aynı zamanda bir döneme tanıklık etmeyi amaçlıyor.

Canım Aliye Ruhum Filiz, 10 Aralık - 29 Şubat

Yapı Kredi bomontiada ALT

Usta yazar Sabahattin Ali, aynı zamanda bir görsel anı biriktiricisi. Yanından neredeyse hiç ayırmadığı Kodak marka fotoğraf makinesi ile çektiği fotoğraflar, eşi Aliye Hanım ve kızı Filiz Hanım ile olan ilişkisini nasıl sevgiyle sürdürdüğünü içtenlikle gösteriyor. Sabahattin Ali’nin gezdiği tüm şehirlerde çektiği fotoğraflarla, ziyaretçileri 1930’ların Türkiyesi’ne götüren “Canım Aliye Ruhum Filiz” sergisi, 29 Şubat 2020’ye kadar izlenebilecek…

Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl, 05 Aralık 2019 - 01 Mart 2020

Pera Müzesi

Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl sergisi, 1839’da fotoğrafın bulunuşunun ilanı ve ilk fotoğraf gezisinin gerçekleşmesinin 180. yılında aynı rotayı günümüz teknikleriyle yeniden keşfeden fotoğraf sanatçılarının yorum ve bakış açılarını bir araya getiriyor.

Bir Zamanlar Toroslar’da: Sagalassos, 27 Kasım - 28 Mayıs

Yapı Kredi Kültür Sanat

Yapı Kredi Kültür Sanat’ın Beyoğlu’nda bulunan binasının üç katına yayılan sergi, Torosların güney yamacında kurulu Sagalassos antik kentini ve Pisidia Bölgesi’nin tarihini ziyaretçileriyle buluşturuyor. Burdur Arkeoloji Müzesi’nden getirilen 368 eserin yer aldığı sergi, 27 Kasım 2019 - 28 Mayıs 2020 tarihleri arasında Yapı Kredi Kültür Sanat’ta ziyaret edilebilecek.

Ahmet Güneştekin Hafıza Odası, 6 Aralık 2019 – 26 Ocak 2020

Pilevneli Project, Mecidiyeköy

Ahmet Güneştekin’in nesneler üzerinden bellek politikalarının doğasına baktığı kişisel sergisi Hafıza Odası devam ediyor. sergi, sanatçının farklı sanatsal disiplinlerle etkileşim içinde çalıştığı işlerini bir araya getirerek, materyalleri yorumlama çeşitliliğine ve sergileme pratiğine bakıyor.

Oyuklar ve Höyükler: Göbekli Tepe’ye Bir Bakış, 17 Eylül – 15 Ocak

Güler Müzesi ve Leica Galeri İstanbul önemli bir sergi için ilk kez bir araya geldi. Proje kapsamında, İstanbul, New York ve Urfa ekseninde çalışmalarını sürdüren sanatçı Sinem Dişli’nin ‘Oyuklar ve Höyükler: Göbekli Tepe’ ye Bir Bakış’ isimli sergisi Ara Güler Müzesi ve Leica Galeri İstanbul’da aynı anda sanatseverlere kapılarını açtı. Sergide sanatçı Sinem Dişli tarafından üretilen fotoğraf, video, resim ve enstalasyonlarının yanı sıra Ara Güler’in Göbekli Tepe fotoğrafları sanatseverlerle buluşuyor. Yapı Kredi bomontiada’daki sergi 17 Eylül 2019 – 15 Ocak 2020 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Altan Gürman Retrospektif Sergisi, 13 Eylül 2019 - 9 Şubat 2020

Arter

Türkiye’de çağdaş sanatın öncülerinden ve yapıtaşlarından biri olarak ancak 2000’li yıllarda sanat tarihi yazımında yerini almaya başlayan Altan Gürman’ın 1965 ile 1976 arasında sürdürdüğü 11 yıllık üretimini yansıtan eserleri arşivinden bir seçkiyle bir arada sergileniyor.