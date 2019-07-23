Üniversite tercihi yapacak adaylar dikkat! Trade-schools 2020'de parlayacak en iyi meslekler listesini yayınladı. Gelecekte daha çok para kazanmak ve daha çok iş imkanına sahip olmak isteyenler için 2020 yılı en iyi mesleklerini sizin için derledik. İşte 2020 yılı en iyi meslekleri....

2020 YILINDA PARLAYACAK EN İYİ MESLEKLER

Trade-schools 2020'de parlayacak en iyi meslekler listesini yayınladı.

25. Kentsel Tarım Uzmanı

24. Uzaktan Sağlık Mühendisi

23. Robotik Servis Teknisyeni

22. Kişisel Marka Danışmanı

21. Kişisel Gizlilik Danışmanı

20. Artırılmış Gerçeklik Geliştirici

19. 3D Baskı Teknisyeni

18. Akıllı Bina Teknisyeni

17. Sivil veya Ticari Drone Pilotu

16. Blockchain Geliştirici

15. Dijital Rehabilitasyon Danışmanı

14. Elektronik Mühendisliği Uzmanı

13. Makine Mühendisliği Uzmanı

12. Biyomedikal Mühendisi

11. Bilgisayar Sistemleri Analisti

10. Bilgi Güvenliği Analisti

9. Dijital İçerik Uzmanı

8. Veri Analisti

7. Sağlık Hizmetleri Müdürü

6. Kayıtlı Hemşire (RN)

5. Fiziksel Terapist

4. Yazılım Geliştirici

3. Hemşire Uygulayıcısı

2. Rüzgar Enerjisi Teknisyeni

1. Güneş Enerjisi Teknisyeni