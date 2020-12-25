29 Kasım 2020 tarihinde Ankara’da yapılan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) 2020 sonuçları açıklandı. Sınava katılan adaylar ÖSYM internet sitesi üzerinden sınav sonucunu öğrenebilecek. 2020-EUS sınav sonucu sorgulama ekranı

2020-EUS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

ÖSYM internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 29 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) sonuçları sisteme yüklendi. Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Aralık 2020 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

2020-EUS SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ