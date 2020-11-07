Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ehliyet sınavları artık e-sınav sistemi ile gerçekleştiriliyor. Bu sistem ile birlikte adaylar elektronik ehliyet sınavı bitiminde sonuçlarını otomatik olarak öğrenebilir. MEB artık merkezi sınav yerine elektronik ehliyet sınavı yapıyor. Peki 2020 Ehliyet Sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? e-Sınav MEB ehliyet sınav sonucu sorgulama

E-SINAV 2020 EHLİYET SINAVI SONUÇLARI SORGULA

Sınav bitiminde e-sınav salonunda yer alan bilgisayardan sonuçlarınızı anında öğrenebiliyorsunuz.

E DEVLET MEB SINAV SONUÇLARI