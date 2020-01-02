Saç kesim eğitmeni ülkemizde 2020 yılında en çok tercih edilecek 8 modeli ve bu modellerin kesim tekniğini paylaştı.

Pixie saç kesimi

Kısa modeller arasında en yoğun tercih edilen modeldir. Daha yoğun olarak undercut modeller ile birleşerek modern ve rahat kullanım sağlar. Saç uçlarındaki doğal görüntü ile hem sakin hareketsiz kullanımlarda hem de hareketli karışık kullanımlarda tercih edilebilir.