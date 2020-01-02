02 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Saç kesim eğitmeni ülkemizde 2020 yılında en çok tercih edilecek 8 modeli ve bu modellerin kesim tekniğini paylaştı.
Pixie saç kesimi
Kısa modeller arasında en yoğun tercih edilen modeldir. Daha yoğun olarak undercut modeller ile birleşerek modern ve rahat kullanım sağlar. Saç uçlarındaki doğal görüntü ile hem sakin hareketsiz kullanımlarda hem de hareketli karışık kullanımlarda tercih edilebilir.
Küt kesim
Saç uçlarının aynı hat uzunluğunda olduğu modeller bütünü. 0 derecelik açıyla saça herhangi bir hareket vermeden uygulanır kısa, orta veya uzun boy modelleri mevcuttur.
Katlı saç kesimi
Saç uçlarının aynı uzunlukta farklı hatlar üzerinde düşmesi ile oluşur. Katların yoğunluğu kullanılan açının yükseltilmesiyle arttırılabilir ya da düşürülmesiyle azaltılabilir. Açılar ve farklı uzunluklar kullanılarak model çeşitlendirilebilir.
Undercut saç kesimi
Altlar kısa üstler uzun saç modelleridir. Bağlantılı ve bağlantısız olarak iki gruba ayrılır. Bağlantılı modeller altlar ve üstler arasında geçiş bölümü oluşturularak kesilir. Bağlantısız modellerde de bu geçiş yoktur ve sert bir hat görüntüsü sağlanarak kesilir.
Kıvırcık saç kesim
Dalgalı / kıvırcık saç kesimi gerçekleştirilirken saçın çok fazla efile makasıyla inceltilmemesi gerekmekte. Saçın genelinde yuvarlak hatlar belirlenmeli ve kat oranı tamamen dalgaların ve saçın yoğunluğuna göre sağlanmalıdır. Eğer çok yoğun ve dalgalı bir modele çok fazla kat sağlarsanız saç daha yoğun gözükecek ve misafirinizin kullanım rahatlığı bozulacaktır. Kıvırcık oranını arttırmak için burgu tekniği ile dalga içlerine dokular kazandırabilirsiniz.
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