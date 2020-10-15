9 ödülle geceye damga vurdu!

2020 Billboard Müzik Ödülleri, koronavirüs gölgesinde gerçekleşti. Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'unda takdim edilen gecenin sunuculuğunu güçlü sesli şarkıcı Kelly Clarkson yaptı.
Bir kısmı canlı bir kısmı da bant yayın şeklinde izleyiciyle buluşan müzik ödüllerine ABD'li rapçi Post Malone damga vurdu. 15 kategoride 16 adaylığı olan Malone, 'En İyi Sanatçı' ödülü olmak üzere 9 dalda ödül kazanarak geceden ayrıldı.
İngiliz şarkıcı Billie Eilish ise 3 ödüle layık görüldü.
Kelly Clarkson, Demi Lovato, Doja Cat, Garth Brooks, Khalid gibi isimler gecede sahne performansı gerçekleştirdi. Demi Lovato, Commander In Chief şarkısıyla ABD Başkanı Donald Trump'a gönderme yaptı. Üçüncü bebeği ölü olarak dünyaya gelen Chrissy Teigen da gecede unutulmadı. 2020 Billboard Müzik Ödülleri'nde ödüle layık bulunan isimler ise şöyle;
EN İYİ ŞARKICI
Post Malone
EN İYİ YENİ ŞARKICI
Billie Eilish
BILLBOARD LİSTE BAŞARISI (HALK OYLAMASI)
Harry Styles
EN İYİ KADIN ŞARKICI
Billie Eilish
EN İYİ ERKEK ŞARKICI
Post Malone
EN İYİ GRUP / İKİLİ
Jonas Brothers
TOP BILLBOARD 200 SANATÇISI
Post Malone
TOP HOT 100 SANATÇISI
Post Malone
ŞARKISI EN ÇOK ÇALINAN SANATÇI
Post Malone
ŞARKISI EN ÇOK SATAN SANATÇI
Lizzo
ŞARKISI RADYODA EN ÇOK ÇALINAN SANATÇI
Jonas Brothers
SOSYAL MEDYANIN EN POPÜLER SANATÇISI HALK OYLAMASI)
BTS
EN İYİ TURNE SANATÇISI
P!nk
EN İYİ R&B ŞARKICISI
Khalid
EN İYİ R&B ERKEK ŞARKICI
Khalid
EN İYİ R&B KADIN ŞARKICI
Summer Walker
EN İYİ R&B TURNESİ
Khalid
EN İYİ RAP ŞARKICISI
Post Malone
EN İYİ ERKEK RAP ŞARKICISI
Post Malone
EN İYİ KADIN RAP ŞARKICISI
Cardi B
EN İYİ RAP TURNESİ
Post Malone
EN İYİ COUNTRY ŞARKICISI
Luke Combs
EN İYİ ERKEK COUNTRY ŞARKICISI
Luke Combs
EN İYİ KADIN COUNTRY ŞARKICISI
Maren Morris
EN İYİ COUNTRY İKİLİSİ / GRUBU
Dan + Shay
EN İYİ COUNTRY TURNESİ
George Strait
EN İYİ ROCK ŞARKICISI
Panic! At The Disco
EN İYİ ROCK TURNESİ
Elton John
EN İYİ LATİN ŞARKICI
BadBunny
EN İYİ DANS / ELEKTRONİK ŞARKICISI
The Chainsmokers
EN İYİ HRİSTİYAN MÜZİĞİ ŞARKICISI
Lauren Daigle
EN İYİ GOSPEL ŞARKICISI
Kanye West
TOP BILLBOARD 200 ALBÜMÜ
Billie Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
EN İYİ SOUNDTRACK ALBÜMÜ
Frozen II
EN İYİ R&B ALBÜMÜ
Khalid, Free Spirit
EN İYİ RAP ALBÜMÜ
Post Malone, Hollywood’s Bleeding
EN İYİ COUNTRY ALBÜMÜ
Luke Combs, What You See Is What You Get
EN İYİ ROCK ALBÜMÜ
Tool, Fear Inoculum
EN İYİ LATİN ALBÜMÜ
J Balvin & Bad Bunny Oasis
EN İYİ DANS / ELEKTRONİK ALBÜMÜ
Marshmello, Marshmello: Fortnite Extended Set
EN İYİ HRİSTİYAN MÜZİĞİ ALBÜMÜ
Kanye West, Jesus is King
EN İYİ GOSPEL ALBÜMÜ
Kanye West, Jesus is King
TOP HOT 100 ŞARKISI
Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, Old Town Road
EN ÇOK ÇALINAN ŞARKI
Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, Old Town Road
EN ÇOK SATAN ŞARKI
Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, Old Town Road
RADYOLARDA EN ÇOK ÇALINAN ŞARKI
Jonas Brothers, Sucker
EN İYİ İŞBİRLİĞİ (HALK OYLAMASI)
Shawn Mendes & Camila Cabello, Señorita
EN İYİ R&B ŞARKISI
Khalid, Talk
EN İYİ RAP ŞARKISI
Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, Old Town Road
EN İYİ COUNTRY ŞARKISI
Dan + Shay with Justin Bieber, 10,000 Hours
EN İYİ ROCK ŞARKISI
Panic! At The Disco Hey Look Ma, I Made It
EN İYİ LATİN ŞARKISI
Daddy Yankee ft. Snow Con Calma
EN İYİ DANS / ELEKTRONİK ŞARKISI
Ellie Goulding x Diplo ft. Swae Lee Close To Me
EN İYİ HRİSTİYAN ŞARKISI
For King & Country God Only Knows
EN İYİ GOSPEL ŞARKISI
Kanye West Follow God
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