9 ödülle geceye damga vurdu! 0:00 / 0:00

Billboard dergisi tarafından her yıl verilen Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu... Bir kısmı canlı bir kısmı da bant yayınlarla gerçekleşen ödül gecesine Post Malone damga vurdu. 15 kategoride 16 adaylığı olan Post Malone, geceden 9 ödülle ayrıldı

2020 Billboard Müzik Ödülleri, koronavirüs gölgesinde gerçekleşti. Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'unda takdim edilen gecenin sunuculuğunu güçlü sesli şarkıcı Kelly Clarkson yaptı.

Bir kısmı canlı bir kısmı da bant yayın şeklinde izleyiciyle buluşan müzik ödüllerine ABD'li rapçi Post Malone damga vurdu. 15 kategoride 16 adaylığı olan Malone, 'En İyi Sanatçı' ödülü olmak üzere 9 dalda ödül kazanarak geceden ayrıldı.

İngiliz şarkıcı Billie Eilish ise 3 ödüle layık görüldü.

Kelly Clarkson, Demi Lovato, Doja Cat, Garth Brooks, Khalid gibi isimler gecede sahne performansı gerçekleştirdi. Demi Lovato, Commander In Chief şarkısıyla ABD Başkanı Donald Trump'a gönderme yaptı. Üçüncü bebeği ölü olarak dünyaya gelen Chrissy Teigen da gecede unutulmadı. 2020 Billboard Müzik Ödülleri'nde ödüle layık bulunan isimler ise şöyle;

EN İYİ ŞARKICI

Post Malone

EN İYİ YENİ ŞARKICI

Billie Eilish

BILLBOARD LİSTE BAŞARISI (HALK OYLAMASI)

Harry Styles

EN İYİ KADIN ŞARKICI

Billie Eilish

EN İYİ ERKEK ŞARKICI

Post Malone

EN İYİ GRUP / İKİLİ

Jonas Brothers

TOP BILLBOARD 200 SANATÇISI

Post Malone

TOP HOT 100 SANATÇISI

Post Malone

ŞARKISI EN ÇOK ÇALINAN SANATÇI

Post Malone

ŞARKISI EN ÇOK SATAN SANATÇI

Lizzo

ŞARKISI RADYODA EN ÇOK ÇALINAN SANATÇI

Jonas Brothers

SOSYAL MEDYANIN EN POPÜLER SANATÇISI HALK OYLAMASI)

BTS

EN İYİ TURNE SANATÇISI

P!nk

EN İYİ R&B ŞARKICISI

Khalid

EN İYİ R&B ERKEK ŞARKICI

Khalid

EN İYİ R&B KADIN ŞARKICI

Summer Walker

EN İYİ R&B TURNESİ

Khalid

EN İYİ RAP ŞARKICISI

Post Malone

EN İYİ ERKEK RAP ŞARKICISI

Post Malone

EN İYİ KADIN RAP ŞARKICISI

Cardi B

EN İYİ RAP TURNESİ

Post Malone

EN İYİ COUNTRY ŞARKICISI

Luke Combs

EN İYİ ERKEK COUNTRY ŞARKICISI

Luke Combs

EN İYİ KADIN COUNTRY ŞARKICISI

Maren Morris

EN İYİ COUNTRY İKİLİSİ / GRUBU

Dan + Shay

EN İYİ COUNTRY TURNESİ

George Strait

EN İYİ ROCK ŞARKICISI

Panic! At The Disco

EN İYİ ROCK TURNESİ

Elton John

EN İYİ LATİN ŞARKICI

BadBunny

EN İYİ DANS / ELEKTRONİK ŞARKICISI

The Chainsmokers

EN İYİ HRİSTİYAN MÜZİĞİ ŞARKICISI

Lauren Daigle

EN İYİ GOSPEL ŞARKICISI

Kanye West

TOP BILLBOARD 200 ALBÜMÜ

Billie Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

EN İYİ SOUNDTRACK ALBÜMÜ

Frozen II

EN İYİ R&B ALBÜMÜ

Khalid, Free Spirit

EN İYİ RAP ALBÜMÜ

Post Malone, Hollywood’s Bleeding

EN İYİ COUNTRY ALBÜMÜ

Luke Combs, What You See Is What You Get

EN İYİ ROCK ALBÜMÜ

Tool, Fear Inoculum

EN İYİ LATİN ALBÜMÜ

J Balvin & Bad Bunny Oasis

EN İYİ DANS / ELEKTRONİK ALBÜMÜ

Marshmello, Marshmello: Fortnite Extended Set

EN İYİ HRİSTİYAN MÜZİĞİ ALBÜMÜ

Kanye West, Jesus is King

EN İYİ GOSPEL ALBÜMÜ

Kanye West, Jesus is King

TOP HOT 100 ŞARKISI

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, Old Town Road

EN ÇOK ÇALINAN ŞARKI

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, Old Town Road

EN ÇOK SATAN ŞARKI

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, Old Town Road

RADYOLARDA EN ÇOK ÇALINAN ŞARKI

Jonas Brothers, Sucker

EN İYİ İŞBİRLİĞİ (HALK OYLAMASI)

Shawn Mendes & Camila Cabello, Señorita

EN İYİ R&B ŞARKISI

Khalid, Talk

EN İYİ RAP ŞARKISI

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, Old Town Road

EN İYİ COUNTRY ŞARKISI

Dan + Shay with Justin Bieber, 10,000 Hours

EN İYİ ROCK ŞARKISI

Panic! At The Disco Hey Look Ma, I Made It

EN İYİ LATİN ŞARKISI

Daddy Yankee ft. Snow Con Calma

EN İYİ DANS / ELEKTRONİK ŞARKISI

Ellie Goulding x Diplo ft. Swae Lee Close To Me

EN İYİ HRİSTİYAN ŞARKISI

For King & Country God Only Knows

EN İYİ GOSPEL ŞARKISI

Kanye West Follow God