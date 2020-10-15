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HaberlerKültür-SanatMüzik

2020 Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

15.10.2020 - 15:41 | Güncelleme: ABONE OL
2020 Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu
9 ödülle geceye damga vurdu!
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Billboard dergisi tarafından her yıl verilen Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu... Bir kısmı canlı bir kısmı da bant yayınlarla gerçekleşen ödül gecesine Post Malone damga vurdu. 15 kategoride 16 adaylığı olan Post Malone, geceden 9 ödülle ayrıldı

2020 Billboard Müzik Ödülleri, koronavirüs gölgesinde gerçekleşti. Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'unda takdim edilen gecenin sunuculuğunu güçlü sesli şarkıcı Kelly Clarkson yaptı.

Bir kısmı canlı bir kısmı da bant yayın şeklinde izleyiciyle buluşan müzik ödüllerine ABD'li rapçi Post Malone damga vurdu. 15 kategoride 16 adaylığı olan Malone, 'En İyi Sanatçı' ödülü olmak üzere 9 dalda ödül kazanarak geceden ayrıldı.

İngiliz şarkıcı Billie Eilish ise 3 ödüle layık görüldü.

Kelly Clarkson, Demi Lovato, Doja Cat, Garth Brooks, Khalid gibi isimler gecede sahne performansı gerçekleştirdi. Demi Lovato, Commander In Chief şarkısıyla ABD Başkanı Donald Trump'a gönderme yaptı. Üçüncü bebeği ölü olarak dünyaya gelen Chrissy Teigen da gecede unutulmadı. 2020 Billboard Müzik Ödülleri'nde ödüle layık bulunan isimler ise şöyle;

EN İYİ ŞARKICI
Post Malone

EN İYİ YENİ ŞARKICI
Billie Eilish

BILLBOARD LİSTE BAŞARISI (HALK OYLAMASI)
Harry Styles

EN İYİ KADIN ŞARKICI
Billie Eilish

EN İYİ ERKEK ŞARKICI
Post Malone

EN İYİ GRUP / İKİLİ
Jonas Brothers

TOP BILLBOARD 200 SANATÇISI
Post Malone

TOP HOT 100 SANATÇISI
Post Malone

ŞARKISI EN ÇOK ÇALINAN SANATÇI
Post Malone

ŞARKISI EN ÇOK SATAN SANATÇI
Lizzo

ŞARKISI RADYODA EN ÇOK ÇALINAN SANATÇI
Jonas Brothers

SOSYAL MEDYANIN EN POPÜLER SANATÇISI HALK OYLAMASI)
BTS

EN İYİ TURNE SANATÇISI
P!nk

EN İYİ R&B ŞARKICISI
Khalid

EN İYİ R&B ERKEK ŞARKICI
Khalid

EN İYİ R&B KADIN ŞARKICI
Summer Walker

EN İYİ R&B TURNESİ
Khalid

EN İYİ RAP ŞARKICISI
Post Malone

EN İYİ ERKEK RAP ŞARKICISI
Post Malone

EN İYİ KADIN RAP ŞARKICISI
Cardi B

EN İYİ RAP TURNESİ
Post Malone

EN İYİ COUNTRY ŞARKICISI
Luke Combs

EN İYİ ERKEK COUNTRY ŞARKICISI
Luke Combs

EN İYİ KADIN COUNTRY ŞARKICISI
Maren Morris

EN İYİ COUNTRY İKİLİSİ / GRUBU
Dan + Shay

EN İYİ COUNTRY TURNESİ
George Strait

EN İYİ ROCK ŞARKICISI
Panic! At The Disco

EN İYİ ROCK TURNESİ
Elton John

EN İYİ LATİN ŞARKICI
BadBunny

EN İYİ DANS / ELEKTRONİK ŞARKICISI
The Chainsmokers

EN İYİ HRİSTİYAN MÜZİĞİ ŞARKICISI
Lauren Daigle

EN İYİ GOSPEL ŞARKICISI
Kanye West

TOP BILLBOARD 200 ALBÜMÜ
Billie Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

EN İYİ SOUNDTRACK ALBÜMÜ
Frozen II

EN İYİ R&B ALBÜMÜ
Khalid, Free Spirit

EN İYİ RAP ALBÜMÜ
Post Malone, Hollywood’s Bleeding

EN İYİ COUNTRY ALBÜMÜ
Luke Combs, What You See Is What You Get

EN İYİ ROCK ALBÜMÜ
Tool, Fear Inoculum

EN İYİ LATİN ALBÜMÜ
J Balvin & Bad Bunny Oasis

EN İYİ DANS / ELEKTRONİK ALBÜMÜ

Marshmello, Marshmello: Fortnite Extended Set

EN İYİ HRİSTİYAN MÜZİĞİ ALBÜMÜ
Kanye West, Jesus is King

EN İYİ GOSPEL ALBÜMÜ
Kanye West, Jesus is King

TOP HOT 100 ŞARKISI
Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, Old Town Road

EN ÇOK ÇALINAN ŞARKI
Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, Old Town Road

EN ÇOK SATAN ŞARKI
Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, Old Town Road

RADYOLARDA EN ÇOK ÇALINAN ŞARKI
Jonas Brothers, Sucker

EN İYİ İŞBİRLİĞİ (HALK OYLAMASI)
Shawn Mendes & Camila Cabello, Señorita

EN İYİ R&B ŞARKISI
Khalid, Talk

EN İYİ RAP ŞARKISI
Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, Old Town Road

EN İYİ COUNTRY ŞARKISI
Dan + Shay with Justin Bieber, 10,000 Hours

EN İYİ ROCK ŞARKISI
Panic! At The Disco Hey Look Ma, I Made It

EN İYİ LATİN ŞARKISI
Daddy Yankee ft. Snow Con Calma

EN İYİ DANS / ELEKTRONİK ŞARKISI
Ellie Goulding x Diplo ft. Swae Lee Close To Me

EN İYİ HRİSTİYAN ŞARKISI
For King & Country God Only Knows

EN İYİ GOSPEL ŞARKISI
Kanye West Follow God

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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