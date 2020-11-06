Öğrencilerin ana gündem maddelerinden biri de "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı. Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitime tam geçiş için hazırlık yaparken 2020 ara tatil tarihi yaklaşıyor. İşte 2020-2021 ara tatil listesi...

ARA TATİL NE ZAMAN 2020

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamaya göre bir haftalık ara tatil 16 Kasım ile 20 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak.

2021 YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili (15 tatil) 25 Ocak ve 5 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak

2021 ARA TATİL NE ZAMAN?

2021 yılında ara tatil tarihi 12 Nisan ve 16 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacak.