08 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
2019 yılının pantone rengi living coral... Mercan rengi... Bu yaza damga vuracak olan ton. Sıcak alt tona sahip hanımlara uygun olan bu sıcacık ton hem kombin yaparken, hem de blok renkli uygulamalarda bütünlemeyi sağlama özelliği ile bize kolaylık sağlayacak.
Sadece kıyafetlerinizde değil, aksesuarda, makyajda, dekorasyonda, spor ayakkabılara kadar kullanımda olacak olan living corala alışmak gerek şimdiden.
Soğuk kış gününde bu sıcak tonda bir triko içimizi ısıtacak. Ayrıca siyahlar içinde olmayı seven hanımlar her sabah evden çıkarken kendisinde farklılık arayıp bir fular, bir aksesuar eklemek istediğinde bu rengi seçerse aynada kendisini hemen onaylayacak ve gün içinde iletişimde başarılı olduğunu görecektir.
Prada, Zac Posen, Dion Lee ve Jeremy Scott'un 2019 ilkbahar-yaz defilelerinde living coral çok fazla kullanıldı. Bu yaz turuncu tonlarını da görüyoruz. Modacılar dünyanın karamsar halinden çıkabilmek, enerji kazanmamızı sağlamak için bu renkleri bize sunuyor olmalı...
İddialı bir ton gibi gözüküyor olsa da mercan rengi kullanımda olacak önümüzdeki sezon. Tek renk olarak kullanım defilelerde şıklığı ve iddiayı bir arada yansıtıyor. Kombin yapmak isteyenler için gri, siyah, yeşil, beyaz ve gold ile birlikte kullanılabilir. Soğuk griyi böylece ısıtabilirsiniz. Kızıl kahve de çok koyu ton olmamak koşuluyla saç rengi ile de bütünlenebilir. Gold tonlarını özellikle sandalette kullanırsanız kombine şıklık katacaktır.
Bu yaz mercan rengi mat rujları, ışıltılı lip glossları, ojeleri, hatta allıkları, özellikle içinde ışıltı varsa bronz tende mutlaka kullanın, gözler sizin üzerinizde olacak. Ojeleri şimdiden kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu kış günlerinde size enerji verecektir. Bir farklılık yapın ve mercan rengi oje üzerine french uygulama yaptırın...
Dekorasyonda küçük dokunuşlarda kullanılabildiği gibi mercan rengi bir tabloyu duvarınıza asarak evinize sıcaklık katabilirsiniz. Gri tonda koltuklarınızın üzerinde mercan rengi çok sıcak bir yansıma yapacaktır.
Enerjinizi yükseltmek için living coral, mercan rengi bir oje, bir küpe veya bir fular alıp hemen içinizi ısıtmaya, gelecek sezonun trendini takip eden ilklerden olmaya ne dersiniz?
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