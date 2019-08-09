Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),1.195 öğrenciyi lisansüstü eğitim için yurt dışına gönderecek. Başvurular 2 gün önce başlamıştı ancak MEB, başvuru kılavuzunda güncelleme yaptı. Öğrenciler, başvurunun nasıl yapılacağı konusunu merak ediyor. Peki 2019 YLSY başvurusu nasıl yapılır? İşte 2019 YLSY ile ilgili merak edilenler...

MEB YLSY BAŞVURU DUYURUSUNDA GÜNCELLEME YAPILDI!

Yükseköğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek üzere 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna dayalı olarak Bakanlığımızca verilen burs ile (YLSY Programı) lisansüstü öğrenim görmek amacıyla yurt dışına öğrenci gönderilmektedir. Bu kapsamda 2019 YLSY kapsamında resmî burslu statüde yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimi görmek üzere yurt dışına 1.195 öğrenci gönderilecektir. (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü kontenjanları eklenmiştir.)

MEB YLSY BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuru yapacak adaylar, başvuru işlemlerini 07-26 Ağustos 2019 tarihleri arasında Bakanlığımızın http://rebus.meb.gov.tr (REBUS - Resmî Burslu Öğrenci Sistemi) internet adresinden "T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarası ile yakınının (eş, çocuk, anne veya baba) T.C. kimlik numarasını" kullanarak yapacaklardır. "REBUS YLSY Başvuru Ekranı" 07 Ağustos 2019 tarihinde adaylara açılacaktır.

Adaylar, REBUS’a giriş yaparak başvuru bilgileri ekranındaki bilgileri doldurup kaydettikten sonra ödeme yapabileceklerdir. Adayların “YLSY Başvuru İşlemleri” ekranına girerek tercih yapabilmesi için başvuru/seçme ücretini yatırmaları gerekmektedir. Adaylar 50,00 TL olan başvuru ücretini tüm banka kartları/kredi kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden (Ödeme ekranındaki yönlendirmeler çok dikkatli okunarak takip edilmelidir.) ya da Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası’ndan herhangi birine ATM veya bu bankaların internet bankacılığı vasıtasıyla YLSY BAŞVURU ÜCRETİ adı altında yatıracaklardır. Başvuru ücreti ödeme işlemleri 26 Ağustos 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Sınav başvurusu/tercihi yapan, sınav başvurusu/tercihi ve sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran adayların veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir. Sınav için yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri sınavın tamamlanmasından sonra döner

sermaye işletmesi tarafından adaylardan herhangi bir başvuru talep etmeksizin yapılmaktadır. Ücretler, hangi bankaya yatırıldığı fark etmeksizin yalnızca Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile iade edilmektedir. İade işlemi gerçekleştirildikten sonra adaylara, herhangi bir Ziraat Bankası şubesinden merkezi ödeme ekranlarından “MEB iade bedeli” altında T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılarak iade işlemi gerçekleştirilir.

DİKKAT! Adayların seçme işlemine alınabilmeleri için, başvuru işlemlerini elektronik ortamda (http://rebus.meb.gov.tr) yapmış ve başvuru/seçme ücretini yatırmış olmaları gerekmektedir. Başvuru ücreti yatırmayan adaylar başvuru/tercih yapamayacaktır.

Başvuru yapacak adayların, 2019 YLSY süreci ve kontenjanlara ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak için duyuru ekinde yer alan 2019 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu ile Tercih Tablosu´nu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Adayların 2019 YLSY Tercih Tablosunda yer alan "Tamamlanacak Öğrenim Seviyesinde" öğrenim görmeleri gerekmektedir. Adayların bu doğrultuda başvuruda bulunmaları önem arz etmektedir.

YLSY BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Başvuru tarihi bitimine kadar yurt içinde en az 4 (dört) yıllık eğitim veren fakülte/yüksekokul veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Başvurular sadece lisans mezuniyet bilgileri ile yapılmaktadır. Yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet bilgileri ile başvuru yapılamaz. Yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların denklik işlemlerini başvuru tarihinden önce tamamlaması gerekmektedir.),

c. 2014 Sonbahar, 2015 İlkbahar-Sonbahar, 2016 İlkbahar-Sonbahar, 2017 İlkbahar-Sonbahar, 2018 İlkbahar-Sonbahar ve 2019 İlkbahar dönemlerinde yapılan ALES’te, tercih edilebilecek programın kabul ettiği puan türünden en az 70 almış olmak,

ç. 1989 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

d. Yükseköğrenimi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

e. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veya yapıyor olmak ya da erteletebilecek durumda bulunmak),

f. Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye ve Türkiye’nin her yerinde çalışmaya elverişli olmak (Kontenjanlara yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenecektir.),

g. Lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması “4 üzerinden 2.50”, “100 üzerinden 65,00" veya daha yukarı olmak,

ğ. Daha önce 1416 sayılı Kanun kapsamında yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış olup (doktora öğrenimini tamamlayanlar hariç) mecburi hizmetlerini ifa etmiş adaylar başvurabilirler. Ancak bu adaylar sadece doktora öğrenimi için burstan yararlanabilirler. Bu adaylardan bursluluğa hak kazananlar, yurt içinde veya yurt dışında öğrenime başlamadan önce mecburi hizmetini yaptığını belgelendirmek zorundadır. 1416 sayılı Kanun kapsamında doktora öğrenimini tamamlamış olanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

h. Kılavuzun 8.2 (b) maddesi hükmü uyarınca 2016, 2017 ve 2018 YLSY kapsamında kurum kontenjanlarına yerleştirilenlerin tercih yapmaları sistem tarafından engellenecektir.

Ek-1: 2019 YLSY Güncellenmiş Başvuru ve Tercih Kılavuzu için TIKLAYIN!

Ek-2: 2019 YLSY Güncellenmiş Tercih Tablosu için (Tablo-1) TIKLAYIN!

Ek-3: 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları için (Tablo-2) TIKLAYIN!

Ek-4: Lisans Programları ve Kodları için TIKLAYIN!