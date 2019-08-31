31 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
O Bölüm 2
(It Chapter 2) Yönetmen: Andy Muschietti
İlkini 2017 yılında seyrettiğimiz Stehpen King uyarlaması “O”nun (It) ikinci ve son bölümü... Olaylar, ilk filmin bittiği yerden 27 yıl sonra başlıyor. Yıllar önce Pennywise adlı gizemli palyaçonun musallat olduğu çocuklar, yetişkinliklerinde bir çağrıyla yeniden bir araya geliyorlar...
İlki biz dahil tüm dünyada büyük ilgi görmüştü. Yeni filmin de ondan aşağı kalmayacağı kesin. Seyircileri 2 saat 49 dakikalık bir korku gerilim destanı bekliyor. Başrollerde Bill Skarsgard, Finn Wolfhard, Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader gibi isimler yer alıyor. Oyuncu kadrosunun sürpriz ismi ise Kanadalı genç yönetmen Xavier Dolan... Gösterim tarihi: 6 Eylül
Yıldızlara Doğru
(Ad Astra) Yönetmen: James Gray
Bir astronot kayıp babasını bulmak ve gezegenimizin geleceğini tehdit eden gizemi çözmek için Güneş Sistemi'nin sınırlarına doğru yolculuğa çıkar... Amacı evrendeki yerimizi anlamak ve varlığımıza meydan okuyan sırları çözmektir... Bugüne kadar çok farklı türlerde filmleri seyrettiğimiz James Gray, ilk kez bir bilimkurguyla karşımızda. Gray, amaçlarından biri, sinema tarihinin en gerçekçi uzay yolculuklarından birini çekmek olarak açıklamıştı...
Venedik Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan film, özellikle bilimkurgu meraklıları tarafından merakla bekleniyor. Filmde Brad Pitt'in yanı sıra Tommy Lee Jones, Liv Tyler, Donald Sutherland, Ruth Negga gibi isimler yer alıyor. Gösterim tarihi: 20 Eylül
Rambo: Son Kan
(Rambo: Last Blood) Yönetmen: Adrian Grunberg
İlk kez 1982 yılında “İlk Kan” (First Blood) ile karşımıza çıkan Amerikan kahramanı John Rambo, 37 yıl sonra serinin beşinci filmiyle karşımızda... 1946 doğumlu Sylvester Stallone, “İlk Kan”ı çektiğinde 35 yaşındaydı... Şimdi 73 yaşında ve hâlâ kahramanlık yapmaya devam ediyor. John Rambo'nun yeniden “sahalara dönüşü”nü kuşksuz Stallone'nin, “Cehennem Melekleri” (The Expendables) serisiyle kazandığı büyük başarıya borçluyuz.
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