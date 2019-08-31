Peki, ama bu yeni bedeniyle dünyayı nasıl kurtaracaktır? 20th Century Box ve Blue Sky Stüdyoları'nın ortak yapımı olan filmin seslendirme kadrosunda Smith ve Holland'ın yanı sıra Ben Mendelsohn, Karen Gillan ve Rashida Jones gibi yıldız isimler de yer alıyor. Gösterim tarihi: 27 Aralık