KPSS ne zaman? KPSS giriş belgeleri yayınlandı mı? Adaylar tarafından araştırılıyor. Devlet memuru olmak isteyenlerin katılımıyla gerçekleşecek olan KPSS başvuruları, 3 Mayıs - 15 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. Peki, KPSS giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...



KPSS NE ZAMAN 2019

KPSS Alan Bilgisi 2019 sınavı

Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019.

Geç Başvuru tarihi: 28 Mayıs 2018.

Sınav günü 20 Temmuz 2019 (Birinci oturum) – 21 Temmuz 2019 (İkinci oturum).

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 2019 sınavı

Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019.

Geç başvuru tarihi 28 Mayıs 2019.

Sınav günü 28 Temmuz

2019 KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür 2019 sınavı

Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019.

Geç Başvuru tarihi 28 Mayıs 2019.

Sınav günü 14 Temmuz

2019 KPSS sonuçları 29 Ağustos'ta duyurulacak.

KPSS GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

Temmuz ayı içerisinde gerçekleşecek olan KPSS'nin giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Sınav tarihinden 1 ya da 2 gün önce ÖSYM tarafından yayınlanması bekleniyor.