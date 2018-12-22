2019 Diyanet İşleri Başkanlığı Hac kura çekiliş tarihi başvuru yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor.Binlerce hacı adayı her yıl olduğu gibi bu yıl da hac ibadetini yeri getirmek üzere kutsal topraklara uğurlanacak. Peki, 2019 Hac kura çekiliş tarihi belli oldu mu? İşte, haberin detayları...

HAC KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Hac kuraları, Diyanet İşleri Başkanlığı güvencesiyle, geçtiğimiz yıl 1 Şubat Perşembe günü halka açık bir şekilde canlı yayınla çekilmişti. Kuraların bu yıl da buna yakın bir tarihte çekilmesi bekleniyor.

2019 HAC ÖN KAYITLARI SONA ERDİ!

Kutsal topraklara gitmek ve hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için hac ön kayıtları sona erdi. İlk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatları 08- 14 Aralık 2018 tarihleri arasında alınarak tamamlanmıştır. Hac kuraları, 28 Aralık 2018 cuma günü saat 15:00’da çekilecek ve aynı gün buradan ilan edilecektir. ​

KISA MESAJ İLE ÖĞRENİLECEK!

Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazananlar, "kesin kayıt yaptırabilir" belgelerini cep telefonlarına gelecek kısa mesaj şifresi ile alabilecek.

Yabancı uyrukluların kayıtlarının ise alınmayacağı bildirildi.

Hacca götürülmek istenen 0-6 yaş grubundaki çocukların kayıtları ebeveynleri ile yapılacak. İlk defa kayıt yaptırmak isteyen 45 yaş altı bayanlardan mahremsiz hacca gidemeyecek durumda olanlar, müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleriyle yapacak.

Ayrıca, günlük aktivitelerini kendi başlarına gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta ve yaşlı olanlar da müracaatlarını, hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile yapacak.

Ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içinde sisteme girilmeyen müracaatlar ise kabul edilmeyecek

ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEMEDE ORTAK KRİTERLER NELER OLMUŞTU?

1- Konaklama Türleri

a) Oda Tercihli Konaklama Türü:

Mekke-Medine'de oda içinde banyo-tuvalet, buzdolabı ve karyolası bulunan, asansör sayısı yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhane/irşat salonu bulunan, oda kapasitelerine ve belirli oranlarda 2, 3 ve 4 kişilik odalarda konaklama yaptırıldı.

Mekke'de Mescid-i Harama en fazla 7 km. Medine'de ise Merkeziye'de veya Mescid-i Nebeviye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda konaklama yaptırıldı.

Sabah kahvaltısı ve akşam yemeğini tabldot usulü, öğle öğünü için kumanya paketi verildi.

b) Otel Konaklama Türü:

Mekke ve Medine standartlarında günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmet veren 4 ve 5 yıldızlı otellerde 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırıldı. Otellerin Mescid-i Harama ve Mescid-i Nebeviye olan takribi uzaklıklarına göre iki ayrı kategoride organizasyon düzenlendi.

Otel-1 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Haram’a en fazla 500 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 3 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırıldı.

Otel-2 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Haram’a en fazla 1000 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırıldı.

Otel konaklama türlerinde (Otel 1 / Otel 2) otel ve oda kapasite sayıları sınırlı olup, kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları otel ve oda boşluklarına göre yapıldı.

2- Müracaat formunda belirtilen hac konaklama türleri bağlayıcı olacağından ve daha sonra tür değişikliğine imkan tanınmayacağından, tercihler dikkatli bir şekilde yapıldı.

3- Vatandaşları iletişim bilgilerini mutlaka girmeleri gerekmektedir. (Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlar “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgelerini cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile alabileceklerdir.)

4- Kesin kayıt tarih ve ilkeleri ile hac konaklama türlerine göre alınacak ücretler bilahare duyuruldu.