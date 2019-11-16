16 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kick-Ass 2010
Yönetmen: Matthew Vaughn
Sinema endüstrisine artık süper kahramanlar egemen... Peki ya ergenlik sancılarını süper kahraman filmleri ve maceralarıyla aşmaya çalışan gençler? Bir gün onlar da birer kostüm giyip kahraman olmak için sokaklara çıkarsa ne olur? Bu fikirden yola çıkan “Kick-Ass” aynanın öteki tarafına, yani gerçekliğe bakmaya cesaret eden bir “anti süper kahraman” filmi...
Bir resimli romandan uyarlanan film, süper kahraman olmaya çalışan gençlerin hikâyesini anlatıyor. Filmin iki ana karakteri var. Biri, babası tarafından tam bir "süper kahraman" olarak yetiştirilen Hit Girl – Mindy (Chloe Grace Moretz). Diğeri ise süper kahraman olmaya can atan ama pek başarılı olamayan “beceriksiz” Kick-Ass - Dave (Aaron Taylor-Johnson)... Film "süper kahramanlık ile ergenlik" arasındaki ilişkinin her yönüne bakmaya gayret ediyor. "Süper kahramanlık"; kimlik arayışı, kompleksleri yenme isteği, kendini kanıtlama ihtiyacı, anne-babaya isyan gibi temel ergenlik meselelerinin bir ilacı aslında... Hepsi de başedemedikleri gerçeklerin yerine hayal alemini tercih ediyorlar. Süper kahraman filmlerine farklı açıdan bakan eğlenceli ve sert bir film...
X-Men: Birinci Sınıf 2011
(X Men: First Class) yönetmen Matthew Vaughn
Film 1944 yılında Nazi işgali altındaki Polonya'da açılıyor ve Soğuk Savaş'ın zirveye çıktığı 1962 Küba Füze Krizi'ne kadar ilerliyor. Mutantların dahil olduğu alternatif bir yakın tarih panoraması çıkarırken seyirciyi duygusal olarak sarmayı ihmal etmiyor. Yaşıtları gibi büyüme sancıları çekerken, toplum tarafından dışlanan genç mutantların halleri, dokunaklı ve hüzünlü olabiliyor. Henüz madeni bir parayı dahi hareket ettiremeyen “Magneto”, Polonyalı Yahudi bir ailenin çocuğu olarak çıkıyor karşımıza. Bukelamun “Mystique”, dış görünüş konusuna kafayı takmış, ergenlik çağında bir genç kız.
Saçlarını kaybetmemiş, belden aşağısı sağlam Charles Xavier ise bütün resmi kurumlarla işbirliğine hazır, liderlik vasfına sahip, iyi niyetli genç bir bilim adamı. Hepsinin karşısında ise dünyayı kontrol etmeye çalışan Sebastian Shaw ve tabi ki mutantları ötekileştiren, onların farklılığından korkan insanlar duruyor. Karakterlerin psikolojik çatışmaları ve aralarındaki çelişkiler daha çok aksiyon sahnelerinde ortaya çıkıyor. Görüntü ve sanat yönetimi anlamında baştan sona “retro estetiği” kullanan yönetmen Matthew Vaughn, James Bond, II. Dünya Savaşı ve nükleer savaş paranoyası filmlerinden esinleniyor.
Yenilmezler 2012
(Avengers) Yönetmen: Joss Whedon
Süper kahramanları konu alan resimli roman uyarlamaları, insani durumları ele alabildikleri ölçüde başarılıdır. Süper olmak demek, tüm zaaflardan arınmak ve insani sorunlardan kurtulmak değildir. Hatta tam aksine, süper olunca zaaflar ve sorunlar da “süperleşir”. Kaldı ki, filmdeki kahramanların hangisinin süper bir kişiliği olduğunu söyleyebiliriz ki? Kendi günahlarının ağırlığını çeken Kara Dul'u dışarıda tutarsak, erkek kahramanlar birbirlerinin zayıf noktalarına yüklenip kendi aralarında güç savaşına giriyorlar. Hepsi de egoları, kibirleri ve zaaflarıyla tanıdık insani durumları temsil ediyorlar...
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