Böylelikle, bazı planlarda ekranın kuytu ve karanlık bölgelerinin her bir yanına, köşesine nereden ne çıkacak diye dikkatle bakmak, giderek daha rahatsız edici ve ürpertici olmaya başlıyor. Üstelik bir süre sonra Derrickson, korku filmlerinde yönetmenlerin pek kullanmadığı bir numara yapıyor: Seyirciye filmin ana karakteri Oswalt'ın görmediği, fark etmediği ayrıntıları göstermeye başlıyor ki bu da seyirciyi daha dikkatli ve gergin bir hale getiriyor. Olayların doğaüstü mü, yoksa düzmece mi olduğu sorusunun cevabı da karakterlerden önce seyirciye veriliyor. Bunu anladığımız planlar (bilgisayar ekranındaki ufak bir kıpırtı , uzun bir kamera kaydırmasının sonunda karşımıza çıkan bir yüz vb. gibi) hayli ürpertici...