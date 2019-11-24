24 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
15. Dehşet Kapanı 2011
(Cabin in the Woods) Yönetmen: Drew Goddard
Aslında, filmdeki birçok şey tanıdık. Ormandaki ıssız kulübeye giden beş genç, onları engellemeye çalışan aksi ihtiyar, esrarengiz kiler ve zombiler... Farklı olan yanı, seyircilerin ilk anlardan itibaren, kulübeyle çevresinin dış dünyaya kapalı gizemli bir “korku tesisi” olduğunu bilmesi. Beş genç de bilinçsizce bir operasyonun içindeler. Zaten film makineden kahve alan iki operatörün muhabbetiyle başlıyor.
Bu ikiliyle beş genç arasındaki bağ ortaya çıkınca “Dehşet Kapanı”, “Truman Show”un korku versiyonuna dönüşüyor. Bir yanda senaryoyu yazanlar, diğer yanda senaryonun içinde yaşayanlar... Bu ikili yapı sayesinde seyirci, “önce seks düşkünü kızın öldürülmesi”, “masum bakirenin sona kalması” türündeki stratejik kurallar ve deşifre edilen karakter klişeleriyle (Maço, Bilge, Soytarı) yüzleşiyor... Ama bir yerden sonra klişeler yıkılıyor. İroni, kan ve şiddetin kol kola gittiği kaotik, gerçeküstü bir atmosfer her şeye hâkim oluyor; insan kendini bir çeşit korku filmleri cehenneminde buluyor. Ama öykünün bağlandığı nokta bence her şeyin tadını kaçırıyor ama yine de son 10 yılın öne çıkan filmlerinden biri.
14. The Autopsy of Jane Doe 2016
Yönetmen: André Øvredal
Sinema tarihindeki en ürpertici ve rahatsız edici otopsi hikâyelerinden biri… Kan revan içinde cesetlerle dolu evin bodrumunda heykel gibi duran cansız kadın bedeni, gördüğümüz ilk andan etkiliyor bizi... Polis kimliğini belirleyemiyor ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderiyor... Yılların deneyimli otopsi uzmanı baba ile oğul, hemen çalışmaya başlıyorlar ve ilk dakikalardan itibaren şaşkınlıkları giderek artıyor. Cansız beden, gizemleriyle her an daha da ürpertici bir hale geliyor…
Beden neşter vurulup açıldıkça korkunç hikâyesini hiç konuşmadan anlatmaya başlıyor. Brian Cox ve Emile Hirsch’in oyunculuklarıyla önemli katkılarda bulundukları filmde Jane Doe’nun cesedi rolünde izlediğimiz Olwen Kelly’yi de unutmamız gerekiyor. Yönetmen André Øvredal ve makyaj ekibinin katkısıyla kimliksiz, cansız kadın bedeni, filmin üçüncü karakteri haline geliyor, bizi ürpertiyor, filme farklı bir hava veriyor… Finale doğru, ‘Jane Doe’nun gizemlerinin aydınlanmasıyla alt metinler netleşiyor ama film giderek daha karanlık ve çıkışsız bir deneyime dönüşüyor.
13. Kanıma Gir 2010
(Let Me In) Yönetmen: Matt Reeves
John Ajvide Lindqvist’in kendi romanından sinemaya uyarladığı, Tomas Alfredson’un yönettiği 2008 tarihli İsveç yapımı “Gir Kanıma” (Lat den ratte komma in),Matt Reeves'in ellerinde ilk filmin ruhuna sadık, etkileyici bir Amerikan uyarlamasına dönüşüyor. Yaşamak için beslenmek zorunda olan ergen vampir Abby rolünde Chloe Grace Moretz harika bir performans çıkarıyor.
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