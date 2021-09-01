2008'de Biden'ı kurtarmıştı, Afgan çevirmenden Biden’a çağrı!

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ABD Başkanı Joe Biden'ın 2008'de senatörlüğü döneminde Afganistan'da kar fırtınasından kurtaran ekipte tercümanlık yapan kişi, Biden'a 'beni kurtarın' çağrısında bulundu.

Wall Street Journal’da yer alan haberde, ismi Muhammed olan Afgan çevirmen 2008'de Afganistan'da kar fırtınasına yakalan Joe Biden, John Kerr ve Chuck Hagel’i kurtarma operasyonunda yer aldı.

Ülkeden ayrılmak istediğini belirten Muhammed Biden'a seslenerek, "Sayın Başkan, beni ve ailemi kurtarın. Beni burada unutmayın" dedi.

4 çocuğuyla saklandığını söyleyen Muhammed, "Evimi terk edemiyorum, Taliban'dan korkuyorum." ifadelerini kullandı.

Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinin ardından Özel Göçmen Vizesi için başvuran Muhammed, kayıtları kaybedildiği için ülkeden çıkamadı. 2008'de Muhammed'le birlikte çalışan eski asker Shawn O'Brien ise, "Yalnızca bir Afgan'a yardım edebilecekseniz onu seçin" dedi.

ABD, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesiyle 30 Ağustos gecesi tahliyelerini tamamladı.