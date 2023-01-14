SHERLOCK HOLMES (2009)
Guy Ritchie, orijinal kahramandan çok fazla uzaklaşmadan yepyeni bir Sherlock Holmes çizmeyi başarıyor. Bildiğimiz Sherlock Holmes, serinkanlı İngiliz beyefendisiydi. Robert Downey Jr.'ın Holmes'u ise sadece beyefendi değil, her yola gelen bir sokak adamı. Kirli sakalıyla, yaralı bereli, derbeder, uyumsuz, melankolik, evi çöplükten farksız, sorunlu ve yalnız bir adam. Öte yandan, dahiyane zekâsı, geniş ilgi alanları, müthiş fotografik hafızası ve benzersiz tümevarım yöntemiyle eski Holmes'dan hiçbir farkı yok. Jude Law'un canlandırdığı Dr. Watson ise eski Watson gibi sadece gözlemci değil. Havalı, becerikli ve dövüşmeyi bilen sert bir centilmen. Karşılarındaki düşman ise gücünü büyüye ve metafiziğe bağlayan, Londra'yı terör ve korkuyla yönetmeye çalışan Blackwood... Bağnazlığın, gericiliğin simgesi aristokrat Blackwood'a karşı Holmes, adeta özgürlükçü bohem bir sanatçı gibi. Guy Ritchie'nin asıl başarısı, başdöndürücü, enerjik ve tutku dolu görsel stili… ‘Sherlock Holmes', Hans Zimmer'in müziğiyle açılış sahnesinden itibaren ayaklarınızı yerden kesen bir film.