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        Haberler Yaşam 2000'li yıllara damga vurmuşlardı: Bu Disney yapımlarından kaç tanesini hatırlıyorsunuz?

        2000'li yıllara damga vurmuşlardı: Bu Disney yapımlarından kaç tanesini hatırlıyorsunuz?

        Kimilerinin ergenlik kimilerinin çocukluk dönemlerine denk gelse de çoğu kişi izlemese de Disney'in bu yapımlarını mutlaka duymuştur. Sahne ışıltısı, dostluklar ve ilişkiler üzerine hikayeleri ile izleyenleri ekrana kilitleyen bu yapımları derledik. İşte, 2000'li yılların nostaljik Disney yapımları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2024 - 13:00 Güncelleme: 22.06.2024 - 13:00
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        • 1

          2000'li yıllardan 2010'lu yıllara kadar yaşanan Disney furyasında sayısız yapım uluslarası bir ün kazandı ve 7'den 70'e herkesin en az bir kere karşısına çıktı. Öyle ki bir dönem tişörtler, çantalar, dergiler derken bazı Disney yapımları hayatımızın her yerindeydi! Sizin için 2000'lerin en popüler Disney dizi ve filmlerini derledik. İşte detaylar...

        • 2

          10. CAMP ROCK (2008)

          Demi Lovato ve Jonas kardeşlerin başrolde olduğu Camp Rock, 2 filmlik bir seri olarak karşımıza çıkıyor. Mitchie (Demi Lovato) ve Shane (Joe Jonas) aşkı etrafında gelişen olaylar ve kampı kurtarma çabası izleyenlere müzik ve eğlence dolu anlar yaşatıyor.

        • 3

          9. HIGH SCHOOL MUSICAL (2007)

          High School Musical'ın ilk yayınlandığında 7,7 milyon izleyiciye ve film müziği üç platine plağa ulaştı. Zac Efron ve Vanessa Hudgens herkesin bildiği bir süperstar haline geldiği film 2007'de gösterime girdi. Seri üç film halinde yayınlandı.

        • 4

          8. LIZZIE MCGUIRE (2001-2004)

          Lizzie (Hilary Duff), Gordo (Adam Lamberg) ve Miranda (Lalaine) herkesin sahip olamak isteyeceği en iyi üç arkadaştı. Üçlü, bazen Lizzie'nin iç monologunu seslendirmek için ortaya çıkan ana karakterin animasyonlu bir versiyonunun yardımıyla, gizli aşklar ve kalp kırıklıkları gibi gençlik sorunlarını zeka ve espriyle ele aldı.

        • 5

          7. JESSIE (2011-2015)

          Birçok Disney Channel Orijinal Dizisi aileler hakkında olsa da, hiçbiri New York'a taşınmış küçük bir Teksas kızı olan dadı Jessie (Debby Ryan) tarafından idare edilen Ross ailesi kadar egzotik değil. Jessie başlı başına bir karakter ama film yapımcısı ebeveynler, dört güçlü iradeli çocuk, Bertram (Kevin Chamberlin) adında heyecanlı bir uşak ve 7 metrelik bir su kertenkelesi de eklenince ortaya çılgın bir aile sitcom'u çıkıyor.

        • 6

          6. İYİ ŞANSLAR CHARLIE (2010-2014)

          Ergenlik çağındaki çocuklarınızın küçük bir kardeşin doğumuna uyum sağlamasına nasıl yardımcı olabilirsiniz? Onları çocuk yetiştirme sürecine dahil ederek! Duncan'ların ebeveynleri tam zamanlı çalışırken, büyük çocuklar Teddy (Bridgit Mendler), PJ (Jason Dolley) ve Gabe (Bradley Steven Perry) küçük kardeşleri Charlie'nin (ve daha sonra ikinci bebek Toby'nin) yetiştirilmesine yardımcı oluyorlar. Good Luck Charlie'nin her bölümü Teddy'nin küçük kız kardeşine yazdığı ve ailenin ona hayatta kalması için "iyi şanslar" dilediği video günlüğü aracılığıyla anlatılıyor.

        • 7

          5. ZACK VE CODY'NİN LÜKS YAŞAMI (2005-2008)

          Yolcu gemileri havalı olabilir ama orijinal Suite Life'ın kendine has bir havası vardı. Sprouse ikizlerinden her zaman yardımsever belboy Esteban'a (Adrian R'Mante) kadar uzanan renkli karakter kadrosu sayesinde dizi dönemin en çok izlenen yapımları arasında yer aldı.

        • 8

          4. STARSTUCK (2010)

          Los Angeles'a yaptığı bir gezi sırasında Jessica Olson, pop yıldızı Christopher Wilde ile tanışır ve ikisi de birbirlerine karşı bir şeyler hissetmeye başlar. Ancak, bir röportaj sırasında onunla tanıştığını inkâr edince işler sarpa sarar.

        • 9

          3. SONNY'NİN YILDIZI (2009-2011)

          Bu dizi Demi Lovato'yu dünyaya tanıttı! Sitcom, canlı komedi programı So Random'un oyuncularından biri olan Sonny Munroe'nun (Lovato) hikayesini anlatıyor!

        • 10

          2. WAVERLY BÜYÜCÜLERİ (2007-2012)

          Selena Gomez, Steve Martin ve Martin Short'la birlikte sadece kendi binasındaki cinayetleri çözmeden çok önce, sihirle uğraşıyordu. Sihirli gençler Alex (Gomez), Justin (David Henrie) ve Max (Jake T. Austin) aileleriyle birlikte New York'un önemli bir caddesindeki aile sandviç dükkanının üstünde yaşıyorlardı.

          Ancak daha da dikkat çekici olan, sandviç dükkanının bir büyücünün inine açılan bir geçide sahip olmasıydı; Russo'ların ayakta kalan tek büyücü ailesi olmak için eğitim aldıkları yer de burasıydı.

        • 11

          1. HANNAH MONTANA (2006-2011)

          Miley Cyrus "Flowers" ile Grammy kazanmadan önce, Emily Osment, Mitchel Musso ve gerçek hayattaki babası Billy Ray Cyrus ile birlikte pop yıldızı Hannah Montana ve normal genç Miley Stewart olarak ekranda ikili bir hayat sürüyordu.

          Disney'in en tanınmış şovlarından biri olan Hannah Montana, Cyrus'u dünyaya tanıttı ve ona diğer şarkıların yanı sıra "The Best of Both Worlds" tema parçasıyla komedi yeteneklerini ve büyük seslerini sergileyebileceği bir fırsat verdi. Hatta Hannah Montana'nın uzun metrajlı bir filmi bile çekildi.

          Kaynak: Enterntaiment, Collider

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