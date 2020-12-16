200 liraya 13 yıl 4 ay hapis cezası!

AA

Konya'da 200 lira alacaklı olduğu gencin annesini rehin alıp, babasını karnından tüfekle vurarak ağır yaralayan tutuklu sanık, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İddiaya göre, merkez Meram ilçesi Kaşınhanı İstasyon Mahallesi'nde motosiklet tamirciliği yapan Ramazan Demir, 17 Temmuz 2019'da, kendisine 200 lira borcu olan Ahmet Ö.'yü (18) arayarak borcunu ödemesini istedi. Bunun üzerine Ahmet Ö.'nün babası Mustafa Ö., Ramazan Demir'in dükkanına gitti ve burada aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerine Ahmet Ö. ve annesi Havva Ö. de gelirken, elindeki av tüfeğiyle ateş eden Demir, Havva Ö.'yü rehin alıp evinin avlusuna götürdüğü öne sürüldü. Demir, bu eyleme müdahale etmek isteyen baba Mustafa Ö.'yü tüfekle karnından yaraladı. Gözaltına alınan Demir tutuklandı.

KORKUTMAK İSTEDİĞİNİ VE GENCİN ANNESİNİ REHİN ALMADIĞINI İDDİA ETTİ

Ramazan Demir, 15 ay sonra hakim karşısına çıktı. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ramazan Demir ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Demir, savunmasında, kimseyi öldürme kastı taşımadığını, sadece korkutmak istediğini ve alacaklı olduğu gencin annesini de rehin almadığını iddia etti.

AVUKAT: AĞIR TAHRİK ALTINDA YAPILMIŞTIR

Sanık avukatı Ahmet Celalettin Yalçın da müvekkilinin öldürme amacıyla hareket etmediğini öne sürdü. "Sanığın Havva Ö.'ye yönelik rehin alma ve Havva ve Ahmet Ö.'ye yönelik silahla tehdit suçları sabit değildir" diyen Yalçın, "Bu suçlardan beraatine karar verilmesini talep ederiz. Ayrıca Mustafa Ö'ye yönelik eylemde de sanık, uyarı ateşi yapması sonucu yaralamaya neden olmuştur. Bu eylem, sanığın ısrarına rağmen karşı tarafın müştemilattan çıkmamaları üzerine gerçekleştiği için, ağır tahrik altında yapılmıştır" savunmasında bulundu.

'KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS' VE 'SİLAHLA TEHDİT' SUÇLARINDAN CEZA

Mahkeme heyeti, Mustafa Ö.'ye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis cezası verdiği sanık Demir'in tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. Heyet ayrıca sanığın, Mustafa Ö.'ye yönelik "tehdit" suçundan beraatine, Havva Ö'ye ve Ahmet Ö'ye yönelik "silahla tehdit" suçundan ayrı ayrı verdiği 1'er yıl 8'er ay hapis cezasının ertelenmesine karar verdi. Böylece sanık Ramazan Demir'e 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.