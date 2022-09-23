20 yıllık bir medya efsanesi açıklığa kavuştu

Youtube'da program yayıncısı Oğuzhan Uğur'un konuğu Cem Uzan oldu. Programa bağlanan Uğur Dündar 20 yıl önce yaşananları anlattı.
Dündar şöyle konuştu:
Ben Cem Bey'le anlaşırken editoryal bağımsızlığımın vazgeçilmez olduğunu söyledim ve çok güzel bir para verdi bana. Biz ekibimizle birlikte gayet başarılı bir yayıncılık yaptık. 8 ay sürdü bu. O sırada 2001 krizi ağır bir şekilde patlak verdi. Cem Bey kadro tasarrufuna gitmemiz gerektiğini söyledi. Ben de, arkadaşlarımın bana güvenerek geldiklerini belirttim ve hiç kimseyi çıkaramayacağımı söyledim. Bunun üzerine ücretlerinden bir miktar kesintiye gidildi ama ben o arkadaşların kesilen bölümlerini cebimden ödedim. Cem Bey, editoryal bağımsızlığıma en ufak müdahale etmedi; ancak kendisine çok ağır baskılar gelmeye başladı rahmetli Mesut Yılmaz ve kardeşinden. Bunun üzerine ben kendisine anlayış göstereceğimi ayrılacağımı ifade ettim.
"1 MİLYON DOLARI İADE ETTİM"
O da anlayışla karşıladı. En ufak bir yayıncılık, editoryal müdahale olmadan aldığım paranın önemli bir kısmını iade ederek Cem Bey'le vedalaştım, Hakan Bey'le vedalaştım. Zaten Cem Bey'in daha sonra yaptığı açıklamalarda; 'bizim grubumuzla çalışıp da sözleşmesi sona ermeden ayrılanlar arasında bir tek Uğur Dündar belirli miktarda parayı iade etmiştir' diyerek böyle bir olgunluk gösterdi. Kendisine de dürüst yaklaşımından ötürü çok teşekkür ediyorum. İşin özeti budur. Ayrılırken de arkamdan da bazı arkadaşlarım istifa ettiler. Onlara da yine kendi cebimden aşağı yukarı yine 200 bin dolar kadar bir parayı paylaştırdım. Çünkü biliyordum ki dışarıda ekonomik kriz var ve o arkadaşlar işsiz kalacaklar. O nedenle onlara destek oldum. Ve şu anda açıklamakta da beis görmüyorum, 1 milyon doları da iade ederek Cem Bey'le de dostane bir şekilde el sıkıştık.
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